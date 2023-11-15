Исландия переживает сложные периоды в истории

Исландия пережила значительный рост сейсмической активности: во вторник произошло более 700 землетрясений, а с полуночи среды было зарегистрировано еще 800. Этот всплеск землетрясений сопровождался обнаружением диоксида серы, газа, который указывает на присутствие магмы вблизи поверхности.

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Согласно обновленной информации метеорологического управления Исландии, большинство землетрясений, произошедших рано утром в среду, были локализованы в середине магматической дамбы на глубине примерно двух-трех миль. Управление также сообщило о признаках деформации в этом районе и заявило, что магма продолжает вытекать, хотя часть дамбы, по-видимому, затвердевает.

Обнаружение диоксида серы, бесцветного газа с сильным запахом, который может раздражать глаза, нос и горло, имеет большое значение. Геологическая служба США утверждает, что этот газ выделяется, когда магма находится относительно близко к поверхности, и его обнаружение может указывать на неминуемое извержение вулкана.

Это обновление последовало за предупреждением метеорологического управления Исландии во вторник о том, что вероятность извержения вулкана остается высокой после того, как между полуночью и 8 часами утра по местному времени было зарегистрировано более 700 землетрясений. Самым крупным из этих землетрясений было магнитудой 3,1 балла, которая часто ощущается, но обычно причиняет лишь незначительный ущерб. Большинство землетрясений, зафиксированных во вторник, были классифицированы как "микроземлетрясения".

Метеорологическое управление Исландии подтвердило в своем обновлении во вторник, что вероятность извержения остается высокой и что если извержение произойдет, то, скорее всего, оно будет локализовано в зоне проникновения магмы. Они не ожидают каких-либо других потенциальных мест извержения.

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В среду сообщалось, что ситуация не изменилась, и метеорологическое управление заявило, что вероятность извержения остается высокой и что если извержение и произойдет, то, скорее всего, на магматической дамбе.