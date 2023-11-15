Будущее AbramsX не совсем ясно

Танк Abrams внес значительный вклад в развитие бронетанковых войск США, внедрив несколько инновационных технологий, таких как композитная броня Chobham, компьютерная система управления огнем, многотопливный турбинный двигатель, защита NBC для безопасности экипажа и раздельное хранение боеприпасов. В настоящее время разрабатывается новый вариант "Абрамса", известный как AbramsX, который обещает привнести футуристические технологии в бронетанковые войска США.

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Краткое видео на YouTube в прошлом году дало представление о новом поколении General Dynamics AbramsX, которое было описано как самое значительное усовершенствование военной танковой техники Америки со времен ранних этапов холодной войны.

В AbramsX будут внедрены современные военные технологии, включая гибридный электрический дизельный двигатель, который сделает танк легче и экономичнее по расходу топлива, чем существующие танки Abrams. AbramsX также будет работать с меньшим экипажем для повышения эффективности и будет использовать системы искусственного интеллекта.

Однако Министерство обороны по-прежнему скептически относится к ценности инвестиций в AbramsX. Продолжающийся конфликт на Украине продемонстрировал как потенциал, так и риски танковой техники на современном поле боя. Существуют также опасения по поводу полезности танков в потенциальном конфликте с Китаем.

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Интеграция искусственного интеллекта в современный боевой танк также вызвала обеспокоенность, учитывая потенциальные риски, связанные с такой технологией. По словам Марка Кансиана, старшего советника Центра стратегических и международных исследований, танковое сообщество может столкнуться с проблемами в обеспечении ресурсов для серьезной модернизации.