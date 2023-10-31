США бросает вызов восточным странам

Министерство обороны США объявило о планах разработки новой версии ядерной гравитационной бомбы B61, именуемой B61-13. Ожидается, что эта новая бомба будет иметь мощность, аналогичную мощности B61-7, и заменит некоторые старые гравитационные бомбы. Мощность B61-7 выше, чем у B61-12, который является самым последним дополнением к арсеналу военных.

Решение о разработке этого оружия было принято в ответ на изменения в обстановке безопасности, изложенные в Обзоре ядерной политики на 2022 год. Обзор указал на необходимость модернизации ядерных сил для эффективного сдерживания основных конкурентов, обладающих ядерным оружием, а именно Китая и России.

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Ханс Кристенсен, эксперт по ядерному оружию из Федерации американских ученых, заявил, что в новом оружии будут использоваться боеголовки B61-7 эпохи 1980-х и 1990-х годов, размещенные в корпусе и хвостовом комплекте, аналогичном B61-12.

Кристенсен предположил, что создание этой бомбы, вероятно, является компромиссным решением для разрешения давних разногласий между демократами и республиканцами по поводу будущего большой бомбы B83-1 четырехдесятилетней давности.

Бывший президент Барак Обама намеревался уничтожить 1,2-мегатонную бомбу B83-1, которая является последней мегатонной бомбой в ядерном арсенале страны и в 80 раз превосходит по мощности бомбу, сброшенную на Хиросиму в 1945 году. Однако это решение было отменено бывшим президентом Дональдом Трампом.

С тех пор президент Джо Байден возобновил усилия по выводу B83 из эксплуатации. Однако ключевые законодатели-республиканцы выступили против этого шага, утверждая, что B83-1 необходим для поражения труднодоступных и глубоко зарытых целей.

По словам Кристенсена, максимальная мощность как B61-7, так и его нового варианта составляет 360 килотонн, в то время как мощность B61-12 составляет 50 килотонн.

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Кристенсен предположил, что это развитие событий можно рассматривать как уступку сторонникам жесткой линии в Конгрессе, которые хотят получить оружие высокой мощности. Он заявил, что это обеспечит их ограниченным количеством такого оружия, но с дополнительным хвостовым комплектом для повышения точности.