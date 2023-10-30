Иордания просит у США гарантию безопасности

Иордания официально обратилась к Соединенным Штатам с просьбой разместить системы противовоздушной обороны Patriot в пределах своих границ, как заявил генерал бригады. Мустафа Хияри, представитель Иорданской армии. Он упомянул, что система является дорогостоящей и не может финансироваться внутри страны, отсюда необходимость в стратегическом партнере.

Он также указал на наличие потенциальных угроз со стороны баллистических ракет в отношении Иордании, не предоставив дополнительных подробностей.

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Хотя в Иордании нет американских баз, американское присутствие в стране существует с целью подготовки иорданских вооруженных сил и технического обслуживания оборудования. В январе 2021 года между двумя странами было подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны, предоставляющее США неограниченный доступ к конкретным иорданским объектам.

Главное командование Вооруженных сил Иордании опровергло утверждения о том, что самолеты США использовали местные авиабазы для снабжения Израиля оборудованием и боеприпасами для использования в конфликте с ХАМАСОМ.

Военные предположили, что подобные обвинения направлены на то, чтобы подорвать неизменную поддержку Иорданией Палестины и нанести ущерб репутации ее вооруженных сил. Было отмечено, что иорданские полевые госпитали оказывают помощь пострадавшим в результате нападений в секторе Газа и что Королевские военно-воздушные силы Иордании занимаются доставкой гуманитарной помощи палестинцам.

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Правительство Иордании призвало к прекращению насилия в Газе, предупредив о серьезных последствиях. В нем также критиковалось обращение Израиля с палестинцами и подчеркивалась роль Иордании в охране исламских и христианских святынь в Иерусалиме.