Иран может втянут в конфликт между Израилем и ХАМАС если региональные ополченцы, решат вмешаться самостоятельно

На следующий день после нападения на Израиль палестинской группировки ХАМАС появилось видео со стадиона "Азади" в Тегеране. Многочисленные футбольные фанаты, присутствовавшие на матче между ФК "Персполис" и ФК "Гол Гоар Сирджан", коллективно скандировали фразу в знак протеста против поднятия палестинского флага на стадионе, что было актом поддержки теракта 7 октября. Этот инцидент подчеркнул неодобрение болельщиками смешения политики и футбола и послужил напоминанием об участии иранского правительства в опосредованных конфликтах в различных местах.

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По данным израильских властей, в результате нападения ХАМАСА погибло 1400 человек, что привело к ответным интенсивным воздушным бомбардировкам Газы, в результате которого, по сообщениям министерства здравоохранения, в контролируемой ХАМАС Газе погибло более 7000 человек. Растут опасения по поводу возможности открытия дополнительных фронтов в конфликте, в том числе с участием Ирана.

Эксперты предполагают, что, хотя Иран с осторожностью относится к конфликту между Израилем и ХАМАС, он может не иметь полного контроля, если региональные ополченцы, которых он поддерживает, решат вмешаться самостоятельно, поскольку ХАМАС несет значительные потери, а число погибших в Газе продолжает расти. Сима Шайн, руководитель иранской программы Института исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве, заявила, что эти группировки связаны с Ираном своей антиизраильской политикой. Она отметила, что хотя Иран оказывает различную степень влияния на эти группировки, он не контролирует все их действия.

Сразу после теракта 7 октября были подняты вопросы о потенциальной причастности Ирана. Хотя Тегеран высоко оценил операцию, он быстро опроверг какую-либо причастность. Первоначальные отчеты разведки США предполагали, что иранские официальные лица были застигнуты врасплох нападением ХАМАС и что Тегеран не принимал непосредственного участия в его планировании, выделении ресурсов или одобрении.

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Несмотря на свое отрицание, Иран усилил свою риторику в отношении своего главного противника. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан предупредил, что бомбардировка Израилем сектора Газа может иметь серьезные последствия, и заявил, что если Израиль не прекратит свои авиаудары, весьма вероятно, что будут открыты многочисленные другие фронты.