Президент клянется взять под контроль работу ArcelorMittal, которая уже находится под угрозой из-за плохих показателей безопасности.

В Караганде, Казахстан, пожар на шахте, принадлежащей ArcelorMittal, привел к гибели 32 человек, более десятка до сих пор числятся пропавшими без вести, что стало одной из самых серьезных катастроф в стране за последние годы. Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал зарегистрированную в Люксембурге группу ArcelorMittal как самую проблемную компанию в их истории и поручил своему правительству взять под контроль казахстанский филиал компании.

© Photo: Пожар на угольной шахте имени Костенко, эксплуатируемой ArcelorMittal в Караганде на северо-западе Казахстана, был одним из самых смертоносных в постсоветской истории страны. (Фото: AFP)

Компания ArcelorMittal была причастна к многочисленным несчастным случаям со смертельным исходом в Казахстане, и ее часто обвиняют в несоблюдении правил техники безопасности и охраны окружающей среды. Пожар, один из самых смертоносных инцидентов в постсоветской истории Казахстана, произошел всего через два месяца после того, как в результате взрыва на предприятии ArcelorMittal погибли пять шахтеров.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило, что по состоянию на 16:00 на шахте имени Костенко были обнаружены тела 32 людей и продолжаются поиски 14 горняков. Во время встречи с семьями погибших в Карагандинской области Токаев объявил воскресенье днем национального траура.

Токаев, который ранее критиковал показатели безопасности ArcelorMittal, приказал своему правительству взять под контроль шахты. Он назначил Вадима Басина, заместителя губернатора Карагандинской области и бывшего сотрудника ArcelorMittal, возглавить компанию, сославшись на неспособность нынешнего руководства осуществить изменения. Правительство Казахстана выразило намерения национализировать шахты.

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Причина аварии пока не установлена. Токаев объявил, что будет создана следственная комиссия.