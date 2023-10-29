Starlink от SpaceX установит каналы связи в Газе в условиях отключения электроэнергии для организаций по оказанию помощи

В субботу Илон Маск заявил, что Starlink, принадлежащий его компании SpaceX, установит связь в Газе в сотрудничестве с “международно признанными организациями помощи”. Маск разместил сообщение на платформе X, ранее известной как Twitter, где указал, что неясно, кто имеет полномочия на наземные связи в Газе, но известно, что “ни один терминал не запрашивал подключение в этом районе”.

В субботу отключение телефонной связи и интернета привело к изоляции людей в Газе от остального мира и друг друга. Это затруднило общение с родственниками, вызов скорой помощи или связь с коллегами в других местах, поскольку Израиль расширил свое воздушное и наземное наступление.

реклама

Международные гуманитарные организации сообщили, что отключение электроэнергии, начавшееся в пятницу вечером, усугубило уже критическую ситуацию, затруднив операции по спасению жизней и связь с их персоналом на месте.

После СВО России в Украине в феврале 2022 года было отмечено, что спутники Starlink играли ключевую роль в поддержании подключения к интернету в некоторых регионах, несмотря на попытки российских помех.

Позднее Маск заявил, что отказался расширять зону покрытия над оккупированным Россией Крымом и отказался использовать свои спутники для украинских атак на российские войска.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде



