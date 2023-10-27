Ураган "Отис" обрушился в среду на южное тихоокеанское побережье Мексики как катастрофический ураган 5-й категории, принеся с собой ветер со скоростью 165 миль в час и сильный дождь в Акапулько и близлежащие города.

В среду ураган "Отис", шторм 5-й категории, пронесся по южному тихоокеанскому побережью Мексики. Ураган вызвал сильное наводнение в курортном городе Акапулько и спровоцировал массовое мародерство, поскольку жители ожидали помощи.

Полный масштаб ущерба и потенциальные жертвы остаются неизвестными, поскольку Акапулько был в значительной степени отрезан от дорог до позднего вечера среды. Эксперты назвали "Отис" самым мощным штормом, когда-либо обрушивавшимся на Восточное побережье Тихого океана.

реклама

Ураган "Отис" серьезно повредил многие прибрежные отели, выбив сотни, а возможно, и тысячи окон. После шторма курортный город погрузился в хаос: не было ни электричества, ни интернета, а улицы были завалены грязью и мусором. Мародерство стало безудержным среди тысяч жителей. К полудню среды ураган рассеялся над горами, оставив после себя шлейф разрушений.

Якоб Соучук был в группе друзей, остановившихся в прибрежном отеле, когда Отис нанес удар. Они укрылись на полу и между кроватями. На фотографиях, которыми поделился один из его друзей, были видны комнаты без окон в отеле, заполненные в беспорядке одеждой, кроватями и мебелью.

Саучук выразил недовольство тем, что отель не предупредил об этом и не предоставил более безопасного убежища.

Пабло Наварро, работник автозапчастей, временно остановившийся в прибрежном отеле, опасался за свою жизнь в своем номере на 13-м этаже. Он укрылся в ванной комнате, которая выдержала силу урагана. Однако в некоторых комнатах ветер выбил стекла и двери.

Наварро предположил, что власти были застигнуты врасплох быстрым усилением урагана.

В среду он наблюдал, как сотни людей грабили продуктовый магазин со скидками и товары для дома рядом с гостиничной зоной. Они с трудом толкали тележки с покупками, наполненные различными товарами, по забитым грязью улицам.

Алмазная зона Акапулько, туристическая зона с многочисленными отелями и ресторанами вдоль побережья океана, оказалась в основном затопленной на кадрах с беспилотника, опубликованных онлайн Foro TV в среду днем. Бульвары и мосты были полностью скрыты огромным пространством коричневой воды.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

У больших зданий были частично или полностью оторваны стены и крыши. Вестибюль одного сильно поврежденного отеля был усеян выбитыми солнечными батареями, автомобилями и мусором. В некоторых районах люди шли вброд по пояс в воде, в то время как солдаты расчищали завалы и упавшие пальмовые ветви с менее затопленных улиц в других местах.