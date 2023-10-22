База эт-Танф, расположенная недалеко от границы Сирии с Ираком и Иорданией, была атакована беспилотником в четверг, в результате чего был причинен незначительный ущерб

На этой неделе две военных базы США в Сирии были атакованы беспилотниками, что вызвало опасения по поводу того, что поддерживаемые Ираном доверенные лица используют конфликт между Израилем и ХАМАСОМ для нападения на американские войска.

В ходе одного инцидента беспилотники нанесли удар по гарнизону Эт-Танф, расположенному недалеко от границ Сирии с Ираком и Иорданией в четверг. По словам двух американских чиновников, которые на условиях анонимности рассказали Associated Press, один из беспилотников был уничтожен американскими войсками, но другой нанес незначительные ранения американскому персоналу.

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База Эт-Танф расположена в районе, часто используемом поддерживаемыми Ираном боевиками для транспортировки оружия "Хезболле". Группировка "Хезболла" неоднократно вступала в вооруженные перестрелки с Израилем вдоль ливанской границы с момента начала конфликта.

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В ходе другой атаки беспилотников целью стало газовое месторождение Conoco в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где дислоцируются американские войска. Активисты сирийской оппозиции сообщили об этом инциденте, а Рами Абдуррахман из базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека подтвердил, что на газовом месторождении Conoco было слышно пять взрывов. Сирийский беженец и активист Омар Абу Лейла, базирующийся в Германии и возглавляющий новостное агентство "Дейр-Эз-Зор 24", заявил, что атаку провели три беспилотника, начиненных взрывчаткой.