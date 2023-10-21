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О причинах нападения на Израиль

Атака ХАМАС вероятно, была направлена на срыв мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем, которое было на завершающей стадии переговоров. Заключение этого соглашения было бы важным геополитическим событием, которое могло бы изменить баланс сил на Ближнем Востоке.
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Израиль столкнулся с серьезной атакой, когда ХАМАС совершил неожиданное крупномасштабное вторжение на его территорию во время главного еврейского праздника, используя ракеты и взрывчатку. Военные ХАМАС прорвались через ограждение вокруг Сектора Газа и затем на мотоциклах, пикапах и парапланах направились в близлежащие израильские города. Они нанесли удары по жилым районам за пределами Сектора Газа, включая города, находящиеся в 24 километрах от границы с Газой. На момент подготовки этого сообщения сообщалось о более чем 1200 израильских жертвах, включая солдат и мирных жителей. ХАМАС захватил как минимум одну израильскую военную базу, и видеоролики в социальных сетях показывают, как боевики увозят военную технику и заложников. В ответ Израиль объявил военное положение и призвал резервистов. Вероятно, будет проведена продолжительная военная операция в Секторе Газа, и беспорядки могут распространиться на Западный берег и, возможно, Ливан.

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Причина этой атаки связана с мирными соглашениями, сделками о вооружениях и, особенно, с Ираном и Саудовской Аравией. Существует опасность, что крупные игроки могут быть вовлечены в этот конфликт. Последние годы ослабили легитимность ХАМАС из-за критики со стороны других вооруженных палестинских группировок, таких как Палестинский исламский джихад, Комитеты народного сопротивления, Демократический фронт освобождения Палестины и Народный фронт освобождения Палестины. Они обвинили ХАМАС в излишней сговорчивости и сближении с правительством Нетаньяху. Уровень насилия значительно возрос как на Западном берегу, так и в Секторе Газа, достигнув наивысших значений с 2005 года.

Текущая атака ХАМАС уникальна, и Израиль собирается предпринять ответные меры, чтобы предотвратить новые ракетные атаки и попытки вторжения. Скорее всего, Израиль начнет наземную операцию в Секторе Газа с целью освободить захваченных заложников и вернуть военную технику. Однако ХАМАС имеет опыт задержания заложников на длительные периоды, и Сектор Газа полон туннелей и мест для засады. Наземная операция в Секторе Газа может быть дорогой для обеих сторон, как для израильской армии, так и для палестинских мирных жителей. Последнее крупное израильское наземное вторжение в Сектор Газа в 2014 году привело к тяжелым потерям с обеих сторон.

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Тем не менее мощное и внезапное нападение ХАМАС указывает на участие более могущественных сил, в частности Ирана, крупнейшего спонсора ХАМ. Ирану не выгодно мирное сближение Израиля и Саудовской Аравии, и они могли попытаться нарушить это соглашение. Американская инициатива по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией вызвала беспокойство в Иране, и они могли предпринять шаги, чтобы предотвратить ее осуществление. Такие сделки могли бы изменить политический ландшафт на Ближнем Востоке и открыть новые перспективы для региона. Соединенные Штаты пытались создать новый геополитический порядок на Ближнем Востоке в прошлом, например, с организацией СЕНТО в 1955 году, но эти попытки не всегда приводили к желаемым результатам.

Все эти предыдущие попытки создать оборонительные альянсы на Ближнем Востоке провалились. Последняя попытка была предпринята при администрации Трампа, когда Соединенные Штаты настаивали на создании Ближневосточного стратегического альянса, который назывался MESAA. Целью этой организации было сдерживание Ирана, но региональные конфликты и разногласия снова препятствовали ее созданию. Это связано с тем, что на Ближнем Востоке существуют сложные взаимодействия и конкуренция, и регион переполнен конфликтами и разногласиями, даже среди стран, которых считают союзниками.

Кроме того, местные правительства на Ближнем Востоке чрезмерно зависят от доходов от продажи углеводородов и почти не зависят от налоговых источников, что делает их оторванными от своих граждан. Власть в ближневосточных странах максимально централизована, а иногда даже персонифицирована. Это часто приводит к политическим беспорядкам, которые меняются так же быстро, как и заключаются. Недавний опрос среди арабской молодежи в 2023 году показал, что только 2% молодых саудовцев видят возможность достижения мирного соглашения.

Для достижения мирного соглашения Саудовской Аравии с Израилем было необходимо решить палестинский вопрос. Одним из ключевых условий такого соглашения было прекращение планов аннексии Западного берега и переселение палестинцев в обмен на признание и нормализацию отношений. Саудовская Аравия предоставила определенные обязательства взамен на аннексию, включая передачу части Зоны C (контролируемой Израилем) под палестинский контроль. Это могло бы содействовать развитию инфраструктуры и улучшению жизни палестинцев, не затрагивая израильские поселения. Тем не менее после последних событий, таких как нападение ХАМАС, ситуация стала еще более сложной.

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Саудовская Аравия не может установить отношения с Израилем без урегулирования палестинского вопроса. Эта ситуация создает дополнительные сложности в переговорах. Все это означает, что достижение мира в этом регионе остается сложной задачей.

Для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, достижение мира между Саудовской Аравией и Израилем будет значительным достижением от имени палестинцев. Это достижение может быть использовано им в политических целях для оправдания мирного соглашения с Израилем. То же самое касается и премьер-министра Израиля, Беньямина Нетаньяху. Мирное урегулирование Саудовской Аравии с Израилем будет историческим событием, особенно в условиях политических протестов и нестабильности. Нормализация отношений с арабским миром является долгосрочной стратегической целью Израиля, и это важно для его выживания.

Если Израиль не установит отношения с арабскими странами, то его выживание будет под угрозой. В конечном итоге, арабские страны должны объединить усилия, развиваться и процветать вместе, и мирное соглашение с Саудовской Аравией может послужить примером для других арабских стран.

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Однако для Ирана мирное соглашение между арабским миром и Израилем будет неблагоприятным. Большая часть иранского влияния в регионе зависит от израильско-палестинского конфликта. Если арабский мир и Израиль достигнут соглашения, это постепенно ослабит иранское воздействие. Поэтому Иран не желает такого разрешения конфликта.

Мирное соглашение между Саудовской Аравией и Израилем позволит израильтянам сосредоточить свои ресурсы на сдерживание влияния Ирана. Саудовская Аравия и другие арабские страны будут активно участвовать в этом геополитическом процессе. Это также может помочь обезоружить иранские группировки боевиков.

Следует отметить, что есть израильтяне, которые не желают мира, и кабинет Беньямина Нетаньяху включает в себя ультранационалистов, которые могут попытаться продолжить аннексию Западного берега. Это может вызвать массовое выселение палестинцев, что будет иметь серьезные последствия для Иордании, которая уже принимает множество беженцев.

С учетом текущих событий и важности стабильности в регионе, Мохаммед ибн Салман стремится избежать беспорядков и ограничить региональные конфликты. Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем будет важным шагом в этом направлении и может иметь значительные геополитические последствия.

Заключение мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем имеет потенциал открыть двери для различных коммерческих проектов и сфер безопасности. Это также связывает географию Саудовской Аравии со стратегическими планами Вашингтона, включая экономический коридор, соединяющий Индию, ближний Восток и Европу. Иран был исключен из этого проекта, и мирное соглашение с Саудовской Аравией приближает его к реализации.

Однако последним этапом соглашения стали продажи оружия, и Саудовская Аравия стремится получить доступ к новейшим американским вооружениям, включая истребители F-35, беспилотники MQ-9 Reaper и управляемые ракеты. Сделки с оружием осложнены сложными переговорами, особенно учитывая необходимость поддержания качественного военного преимущества Израиля в регионе.

© Photos: Все кадры взяты с YouTube канала: The CuriousАтака со стороны ХАМАС изменила динамику и осложнила ситуацию, отодвигая мирное соглашение на второй план. Однако есть шанс, что мирное соглашение все еще возможно, и политические усилия могут быть приложены для его осуществления. Лидерам придется работать над контролем крайне правых организации в Израиле.

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На данный момент ситуация напряжена, и крайне важно предотвратить катастрофу. Политическая оппозиция предлагает сформировать чрезвычайное правительство для этой цели. Тем не менее с учетом геополитических реалий, решения будут приниматься в соответствии с текущей реальностью и интересами различных сторон.

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