Российские государственные СМИ заявляют, что подпольной деятельности в Неваде должна быть дана ‘международно-правовая оценка’

Российские государственные СМИ сообщили в пятницу, что Кремль внимательно следит за экспериментом с применением фугасного оружия, проведенным Соединенными Штатами ранее на этой неделе на ядерном полигоне в Неваде.

Эксперимент, который состоялся в среду, включал использование химических веществ и радиоизотопов для проверки новых моделей прогнозирования взрывов, направленных на повышение эффективности обнаружения атомных взрывов в других странах, сообщает Министерство энергетики со ссылкой на Bloomberg.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что Россия внимательно следит за ситуацией. Он отметил, что Совет Федерации Федерального Собрания России ранее призвал к международной правовой оценке подземных испытаний в Неваде 18 октября. Этот запрос основан на статусе Соединенных Штатов как страны, подписавшей Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и их обязательстве воздерживаться от нарушения соглашения, сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Кори Хиндерштейн, заместитель администратора по вопросам оборонного ядерного нераспространения в Национальном управлении ядерной безопасности, подчеркнул, что эти эксперименты способствуют развитию технологий в поддержку целей ядерного нераспространения США. Их основная цель заключается в повышении эффективности обнаружения подземных испытаний ядерных взрывных устройств, тем самым снижая глобальные ядерные угрозы.

Сроки проведения испытания в США важны, поскольку российские законодатели объявили о своем намерении отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение верхней палаты Российского парламента, Совета Федерации, на следующей неделе, и законодатели Совета Федерации уже выразили свою поддержку этому законопроекту.

ДВЗЯИ, принятый в 1996 году, запрещает все ядерные взрывы во всем мире, хотя он еще не полностью вступил в силу. Помимо Соединенных Штатов, его еще предстоит ратифицировать Китаю, Индии, Пакистану, Северной Корее, Израилю, Ирану и Египту.

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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил на прошлой неделе, что Москва продолжит соблюдать запрет и возобновит ядерные испытания только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми.