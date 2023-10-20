Лавров рекомендовал российским туристам посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику

Предстоящий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Корею, запланированный на 18-19 октября, укрепляет растущие связи между двумя странами, о чем объявило Министерство иностранных дел Москвы. Этот визит последовал за недавней поездкой северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, вызвавшей обеспокоенность Запада потенциальными поставками оружия из Северной Кореи в поддержку действий Москвы на Украине.

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В официальном заявлении МИД России говорится: "По приглашению Министерства иностранных дел Северной Кореи министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику с 18 по 19 октября".

Сергей Лавров в настоящее время находится в Пекине, ожидая визита президента России Владимира Путина в Китай. Путин обратился за поддержкой к Пекину перед лицом растущей изоляции от западных стран из-за продолжающегося конфликта на Украине.

"Рекомендовал бы", - ответил Лавров на вопрос журналиста, рекомендовал ли бы он КНДР как место отдыха для российских туристов.

И Россия, и Северная Корея, исторически связанные друг с другом, сталкиваются с всеобъемлющими глобальными санкциями. Россия находится под санкциями из-за ее действий на Украине, в то время как Северная Корея сталкивается с санкциями из-за своих испытаний ядерного оружия.

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Широко распространено предположение, что Москва заинтересована в закупках боеприпасов у Северной Кореи для поддержания своего участия в конфликте на Украине. В свою очередь, Пхеньян ищет помощи у России в продвижении своей ракетной программы, осужденной международным сообществом.