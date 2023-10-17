Река Негро, второй по величине приток Амазонки, достигла самого низкого уровня с тех пор, как 121 год назад близ Манауса начались официальные измерения. Это подтверждает, что эта часть крупнейшего в мире тропического леса страдает от сильнейшей засухи, всего через два с небольшим года после самого значительного наводнения.

Засуха привела к изоляции сотен прибрежных общин, которые изо всех сил пытаются получить доступ к питьевой воде. Это также нарушило коммерческое судоходство, которое снабжает Манаус, город с населением в 2 миллиона человек и крупным промышленным парком.

Некогда оживленный порт Марина-ду-Дави, место отдыха десятков прибрежных поселков, теперь окружен выжженной почвой, со множеством высоких и сухих эллингов. Лодочник Кледсон Лопес Бразил больше не может добраться до большинства населенных пунктов вдоль Тарума-Асу, притока реки Негру. Некоторым речным жителям приходится идти пешком до трех часов, чтобы добраться до своих домов, а туризм вообще прекратился.

Манаус и другие близлежащие города также страдают от высоких температур и сильного задымления из-за близлежащих техногенных пожаров, вызванных вырубкой лесов и расчисткой пастбищ. Засуха также является вероятной причиной гибели десятков речных дельфинов в озере Тефе, недалеко от реки Амазонка.

Это разительный контраст с июлем 2021 года, когда воды реки Негро захватили часть центра Манауса. Историческое наводнение, которое также уничтожило посевы сотен приречных общин, продолжалось около трех месяцев.

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Засуха в бассейне Амазонки - сложная проблема, которой способствуют многие факторы, включая изменение климата, обезлесение и деятельность человека. Важно отметить, что Амазонка является жизненно важной частью глобальной экосистемы, и ее благополучие имеет важное значение для здоровья планеты.