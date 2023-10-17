Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Уровень воды в притоках Амазонки находится на рекордно низком уровне из-за засухи

Амазонка переживает самую сильную засуху за последние 121 год, что привело к изоляции и проблемам с доступом к воде для местных жителей.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Река Негро, второй по величине приток Амазонки, достигла самого низкого уровня с тех пор, как 121 год назад близ Манауса начались официальные измерения. Это подтверждает, что эта часть крупнейшего в мире тропического леса страдает от сильнейшей засухи, всего через два с небольшим года после самого значительного наводнения.

Засуха привела к изоляции сотен прибрежных общин, которые изо всех сил пытаются получить доступ к питьевой воде. Это также нарушило коммерческое судоходство, которое снабжает Манаус, город с населением в 2 миллиона человек и крупным промышленным парком.

Некогда оживленный порт Марина-ду-Дави, место отдыха десятков прибрежных поселков, теперь окружен выжженной почвой, со множеством высоких и сухих эллингов. Лодочник Кледсон Лопес Бразил больше не может добраться до большинства населенных пунктов вдоль Тарума-Асу, притока реки Негру. Некоторым речным жителям приходится идти пешком до трех часов, чтобы добраться до своих домов, а туризм вообще прекратился.

Манаус и другие близлежащие города также страдают от высоких температур и сильного задымления из-за близлежащих техногенных пожаров, вызванных вырубкой лесов и расчисткой пастбищ. Засуха также является вероятной причиной гибели десятков речных дельфинов в озере Тефе, недалеко от реки Амазонка.

Это разительный контраст с июлем 2021 года, когда воды реки Негро захватили часть центра Манауса. Историческое наводнение, которое также уничтожило посевы сотен приречных общин, продолжалось около трех месяцев.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Засуха в бассейне Амазонки - сложная проблема, которой способствуют многие факторы, включая изменение климата, обезлесение и деятельность человека. Важно отметить, что Амазонка является жизненно важной частью глобальной экосистемы, и ее благополучие имеет важное значение для здоровья планеты.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

катастрофа засуха амазонка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
7
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9

Интересные материалы

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
22
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
6
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
14
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
1
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
+
NVIDIA RTX 4090 показывает в среднем всего 39 fps в Lords of the Fallen
8
Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли окраины двух белгородских сел
1
Артиллерия ВСУ на Южно-Донецком вновь затихает
+
Huawei представила "новый" процессор Kirin 9000s, который оказался переименовкой старого чипа
2
Открытые украинские паблики сообщают про взрывы в городе Миргород
+
Официальные цены, характеристики и уровень производительности первых моделей Core 14-го поколения
2
Русский офицер, служивший в NATO и освоившего западные и российские танки высказал свое мнение
3
Британские астрономы впервые запечатлели столкновение планет
+
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
2
Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
1
Принадлежащий китайцам производитель аккумуляторов AESC уверен, что сможет построить предприятия в США
+
82% немцев за ужесточение миграции, пока Хабек обещает «еще больше мигрантов»
+
Bloomberg: ВВП ФРГ упал на 0,2 % к октябрю и снизится на 0,1 % к концу года
1
Lords of the Fallen разочаровала геймеров и экспертов – игра выдаёт меньше 50 fps с GeForce RTX 4090
3
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+

Популярные статьи

Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
13
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
43
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
39
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
8
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
9
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
25
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
11

Сейчас обсуждают

Робин Гудеичь
15:09
чамБоль, каждая новая ось от мелкомягких, вызывает волну переезда на Линукс, это самое главное.
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
Truth Seeker
15:09
А что случилось?
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
Truth Seeker
15:06
А где ты увидел в видео родственников погибших солдат ВСУ?
Американские аналитики зафиксировали провал контрнаступления ВСУ и нарастающую активность армии РФ
Робин Гудеичь
15:03
Плюйте в лицо тем кто будет вспоминать про холокост, очевидно же гитлер защищался от евреев.
ЦАХАЛ опубликовала видео с нанесением удара по лагерю беженцев
Truth Seeker
15:03
❗️Египет хорошо знаком с “палестинским вопросом” и категорически отказывается открывать границу. Официальные источники сообщают, что Египет будет сопротивляться любому требованию принять большое ко...
МО Сирии: Израиль нанес удар по международному аэропорту Алеппо
Робин Гудеичь
14:59
террористическое сионистское "государство" израиль
МО Сирии: Израиль нанес удар по международному аэропорту Алеппо
WOLF PACIFIER
14:55
Кто ж потом скакать будет и финно-угорскую помесь на фронт отлавливать? Нельзя. Там правильные чистокровные укры живут. Истинные славяне. Ни разу на орков не похожие.
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
Даня
14:46
давно пора=)
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
Белый Орёл
14:44
А чем она хороша?
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Сергей Егоров
14:35
А в чем сборка плоха?
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем