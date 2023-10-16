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Filcenberg
Китайский "EH216-S" официально является первым в мире сертифицированным автономным воздушным такси
Компания EHang теперь официально имеет лицензию, выданный Управлением гражданской авиации Китая, на свой беспилотный пассажирский самолет eVTOL. Это первое в отрасли воздушное такси не только в Китае, но и во всем мире, открывающее путь для автономных пассажирских рейсов повсюду.

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Китайский производитель eVTOL EHang получил первый в мире сертификат типа на автономный электрический самолет вертикального взлета и посадки (eVTOL) от Управления гражданской авиации Китая (CAAC). Эта веха открывает путь для коммерческих автономных полетов EHang EH216-S, двухместного электрического самолета для полетов на короткие расстояния.

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Воздушное такси EHang оснащено 16 электромоторами и может развивать максимальную скорость 130 км/ч с дальностью полета 30 км на одной зарядке. Модель EH216-S также будет представлена на предстоящей Всемирной выставке Expo 2025 в Осаке, Япония.

Сертификация EHang в Китае является важной вехой для мировой индустрии eVTOL. Это демонстрирует, что автономные самолеты eVTOL могут соответствовать самым высоким стандартам безопасности и требованиям летной годности. Успех EHang также является свидетельством лидерства Китая в разработке и коммерциализации технологии eVTOL.

Пока неясно, где EHang начнет свои первые коммерческие полеты, но компания сотрудничает с многочисленными авиационными операторами в Китае и за рубежом. EHang также готовится к международной экспансии уже в следующем году.

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Сертификация EHang EH216-S является важным шагом вперед для индустрии eVTOL. Ожидается, что это ускорит разработку и коммерциализацию автономных самолетов eVTOL по всему миру.

#китай #автономный #автономный автомобиль #воздушный такси
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