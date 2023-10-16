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Filcenberg
Иран угрожает Израилю в связи с надвигающимся наземным наступлением в Газе
Иран предупредил об интервенции в случае наземной атаки Израиля в Газе, что может привести к расширению конфликта в регионе

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан предупредил, что наземное наступление Израиля в Газе может вынудить Иран вмешаться, что потенциально приведет к эскалации конфликта по всему Ближнему Востоку. Это заявление было сделано во время встречи с посланником ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом в Бейруте, как сообщает Axios со ссылкой на дипломатические источники. 

Амирабдоллахиан подчеркнул, что Иран предпочитает предотвращать региональные последствия, но заявил, что вмешательство будет необходимо, если Израиль продолжит свои операции в Газе.

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© Photo: Амирабдоллахиан предупредил, что в случае вмешательства ливанской "Хезболлы" Израиль пострадает от "огромного землетрясения". (Фото AP / Хусейн Малла)

В воскресенье перспектива наземной атаки Израиля на Газу замаячила после неожиданного нападения боевиков ХАМАС 7 октября, в результате которого погибли 1300 израильтян, преимущественно гражданских лиц, и были взяты заложники. Министерство здравоохранения Газы сообщило о более чем 2300 жертвах среди палестинцев с начала конфликта.

Амирабдоллахиан в заявлении для прессы в Бейруте сообщил, что "Хезболла", базирующаяся в Ливане и поддерживаемая Ираном, рассматривала различные сценарии войны. Он призвал Израиль незамедлительно прекратить свои нападения на Газу. "Хезболла", признанная террористической группировкой, разместила боевиков вдоль границ Ливана с Израилем, что привело к спорадическим перестрелкам после нападения ХАМАС.

Амирабдоллахиан выступил с предупреждением для тех, кто поддерживает Израиль, подчеркнув, что любые действия, предпринятые сопротивлением "Хезболлах", могут иметь значительные последствия для израильского государства. Готовность "Хезболлы" вдоль границ усилила напряженность, и министр призвал прекратить преступления против гражданского населения Газы.

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Президент Байден в ответ предостерег ближневосточные страны от присоединения к конфликту и направил в регион несколько авианосцев, эсминцев и ядерных подводных лодок, подтвердив полную поддержку Израиля.

#война #израиль #иран #сектор газа #газа #война израиля и палестины
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