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Filcenberg
ООН: Израиль отдал приказ об эвакуации 1,1 миллиона человек из северной части Газы
Израильская армия пригрозила начать наземную операцию в Газе и приказала жителям северной части сектора эвакуироваться в течение 24 часов. Это может привести к гуманитарной катастрофе.

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Израильские военные отдали приказ об эвакуации северной части Газы - региона, в котором проживает 1,1 миллиона человек, в течение 24 часов. Это может сигнализировать о готовящемся наземном наступлении, хотя израильские военные пока не подтвердили такой план.

Приказ был отдан в тот момент, когда Израиль начал наступление на боевиков ХАМАС в Газе. Организация Объединенных Наций предупредила, что этот приказ может иметь разрушительные гуманитарные последствия.

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Ранее израильские военные нанесли серию авиаударов по Газе и подготовились к возможному наземному вторжению. Израиль заявил, что его полная осада территории будет сохраняться до тех пор, пока боевики ХАМАС не освободят около 150 заложников, захваченных во время недавнего вторжения.

Государственный секретарь Энтони Блинкен посетил Израиль, и Соединенные Штаты отправили в страну оружие, дав решительный зеленый свет Израилю на продолжение ответных действий в Газе.

Израильские военные заявили, что готовятся к наземным маневрам в Газе, если на это поступит приказ от политических лидеров. Наземное наступление в Газе, вероятно, приведет к еще большим потерям с обеих сторон в жестоких боях "дом за домом".

Нападение ХАМАСА на Израиль и израильские авиаудары по Газе привели к гибели более 1300 человек в Израиле и более 1530 человек в Газе. Тысячи людей были ранены с обеих сторон.

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Израильские военные заявили, что они использовали 6000 боеприпасов в ходе своих авиаударов по Газе. Палестинские мирные жители бегали по улицам, неся свои пожитки и ища спасения.

#армия #израиль #оон #газа #эвакуация
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