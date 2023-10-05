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Filcenberg
F-16 ВВС США сбил турецкий беспилотник в небе Сирии
Сообщения поступили, когда турецкие войска сегодня нанесли удары по стратегическим экономическим объектам в зоне, управляемой курдами, включая нефтяные объекты и электростанции.

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Сообщается, что американский истребитель F-16 сбил беспилотный турецкий беспилотник вблизи объекта коалиции на северо-востоке Сирии. Этот шаг, вероятно, приведет к эскалации напряженности между двумя союзниками по НАТО.

Различные источники подтвердили инцидент, в том числе высокопоставленный источник, беседовавший с Al-Monitor, Сирийской обсерваторией по правам человека, и неназванными местными силовиками, на которых ссылается Reuters.

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© Photo: остатки ракеты, выпущенной по разрушенной электрической подстанции в Камышлы на северо-востоке Сирии недалеко от турецкой границы. - DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

Возглавляемая США коалиция и турецкие военные отрицают, что один из их беспилотников был сбит. Однако Салих Муслим, сопредседатель партии демократического единства, которая разделяет власть в возглавляемой курдами автономной администрации Северной и Восточной Сирии, заявил, что беспилотный летательный аппарат был сбит близ Телль-Бедера, который находится в 30 километрах (18 милях) к северо-востоку от города Аль-Хасака. Муслим сказал, что неясно, коалиция или местные силы сбили беспилотник.

Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности между возглавляемой США коалицией и Турцией. Турецкие войска наносят удары по стратегическим экономическим объектам в контролируемой курдами зоне на северо-востоке Сирии, включая нефтяные объекты и электростанции. Курдские боевики также совершают нападения на территории Турции.

Турецкое правительство заявило, что объекты и инфраструктура курдских боевиков в Сирии и Ираке являются "законными целями" после взрыва бомбы смертником возле Управления безопасности Турции в Анкаре боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) в минувшие выходные.

Возглавляемая США коалиция осудила турецкие удары в Сирии, заявив, что они подвергают риску силы США и коалиции. Коалиция также призвала Турцию прекратить удары и сосредоточиться на борьбе с "Исламским государством".

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Сбитый турецкий беспилотник является значительной эскалацией напряженности между возглавляемой США коалицией и Турцией. Неясно, каковы будут последствия этого инцидента, но не исключено, что он может привести к дальнейшему насилию и нестабильности в регионе.

#сша #турция #сирия
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