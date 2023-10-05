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Filcenberg
Зеленский говорит Европе: Россия нападет на других, если Украина проиграет
Зеленский призвал Европу не ослаблять поддержку Украины, чтобы остановить Россию.

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил европейских лидеров в четверг, что Россия может восстановить свой военный потенциал и напасть на другие страны в течение пяти лет, если Европа поколеблется в своей поддержке Киева.

Зеленский, присутствовавший на саммите Европейского политического сообщества, также заявил, что по-прежнему уверен в продолжении финансовой помощи США и Европы, несмотря на политическую неопределенность в Вашингтоне и других местах.

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В своей речи Зеленский призвал европейских лидеров предоставить Украине дополнительную военную технику, заявив, что это поможет предотвратить нападение России на другие страны. Он также сказал, что важно работать сообща, чтобы вытеснить Россию с территорий других стран, где она присутствует.

Европейское политическое сообщество было создано в прошлом году после СВО России в Украине, для содействия сотрудничеству между более чем 40 странами от Норвегии до Албании. Встреча в Гранаде дает лидерам шанс вновь заявить о своей приверженности Украине после того, как политическая нестабильность как в США, так и в Европе подняла вопросы о дальнейшей поддержке.

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Зеленский преуменьшил опасения по поводу продолжающейся поддержки со стороны США, заявив, что он уверен в сильных людях, институтах и демократии Америки. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над пакетом помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы и что она уверена в продолжении помощи США Киеву.

#россия #украина #европа #зеленский
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