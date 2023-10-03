Если Трамп будет переизбран на пост президента он остановит СВО в течении 24 часов. Путин ждет результата выборов США в 2024 году.

Министерство обороны Великобритании заявило в воскресенье в обновленном отчете разведки, что Россия планирует значительно увеличить свои расходы на оборону, предполагая, что она готовится к СВО на Украине, которая может продлится несколько лет.

Согласно документам, "очевидно, просочившимся" в Министерство финансов России, Москва планирует увеличить свои расходы на оборону до 30% от общего объема государственных расходов в 2024 году.

реклама

Предлагаемый бюджет в размере 10,8 трлн рублей означает увеличение на 68% по сравнению с 2023 годом и составит примерно 6% ВВП страны. Министерство обороны добавило, что этот шаг, скорее всего, будет осуществлен "за счет экономики в целом".

Министр обороны России Сергей Шойгу недавно выступил с аналогичными комментариями, заявив, что существует план увеличить поставки современного вооружения военным к 2025 году.

"Мы продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу, передает "Интерфакс".

Нина Хрущева, профессор международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке, заявила Би-би-си, что Путин "не собирается сдаваться. Он не собирается колебаться, он не собирается моргать, он не собирается идти на уступки".

Она сказала, что Путин "выжидал" в надежде, что западная поддержка Украины ослабнет.

США и другие западные союзники поддерживали Украину на протяжении всего конфликта, отправляя жизненно важную помощь и оружие. Однако ряд политиков в США, особенно в Республиканской партии, все чаще критикуют объем расходов на Украину.

Среди европейских союзников растут опасения, что если бескомпромиссный кандидат от республиканцев, такой как нынешний лидер Дональд Трамп, победит на президентских выборах в 2024 году, помощь Украине будет значительно сокращена.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания он прекратит СВО в течение 24 часов — не вдаваясь в подробности того, как он это сделает. Ему также было неясно, насколько сильно он будет поддерживать Украину.

Майкл Макфол, бывший посол США в России при президенте Бараке Обаме, заявил в августе, что Путин, скорее всего, выжидает подходящего момента до окончания выборов.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

"Очевидно, Путин ждет результатов президентских выборов в США в 2024 году", - сказал он. "Если Трамп будет переизбран, у Путина есть основания полагать, что он мог бы заключить гораздо более выгодную сделку по Украине".