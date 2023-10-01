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Filcenberg
НАТО усиливает силы в Косово в ответ на действия Сербии
В связи с обострением отношений между Косово и Сербией, НАТО увеличивает численность своего миротворческого контингента в Косово. США призвали Сербию вывести свои войска с границы с Косово

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НАТО объявило, что увеличивает свое миротворческое присутствие на севере Косово из-за эскалации напряженности в отношениях с соседней Сербией. Соединенные Штаты также призвали Сербию прекратить наращивание военной мощи на границе с Косово.

Напряженность возникла после того, как около 30 вооруженных людей взяли штурмом деревню на севере Косово в воскресенье. В завязавшейся перестрелке были убиты косовский полицейский и трое нападавших.

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Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил Associated Press, что Косово нуждается в защите НАТО, поскольку Сербия имеет большое военное присутствие на границе и недавно укрепила свой военный потенциал. Он добавил, что Сербия получила военную технику как из России, так и из Китая.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Сербия перебросила большое количество танков и артиллерии к границе с Косово. Он охарактеризовал наращивание сил как дестабилизирующее и призвал Сербию вывести войска.

Кирби добавил, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать со своими союзниками для обеспечения того, чтобы силы НАТО в Косово располагали ресурсами, необходимыми им для выполнения своей миссии. Он сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал президента Сербии Александра Вучича к деэскалации ситуации и возвращению к диалогу.

Соединенное Королевство также объявило, что оно направляет войска для поддержки миротворцев НАТО в Косово.

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Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но Сербия и Россия отказались признать это.

#нато #сербия #косово
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