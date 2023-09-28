Есть жертвы, включая полицейского. Премьер министр Косово обвиняет Сербию.

В воскресенье, 24 сентября 2023 года, по меньшей мере 30 вооруженных нападавших перекрыли дорогу в деревне Баньска на севере Косово, где преобладают этнические сербы, а затем взяли штурмом православный монастырь. Это нападение вызвало новую напряженность в неспокойной части страны.

Косовская полиция и нападавшие вступили в ожесточенные перестрелки по всей деревне, в результате чего трое боевиков были убиты. Один полицейский также был убит, а двое других были ранены. Нападавшие, одетые в военную форму и в масках, забаррикадировались в монастыре, где монахи и паломники, как утверждается, были взяты в заложники.

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Премьер-министр Косово Альбин Курти возложил вину непосредственно на Сербию, заявив, что организованные преступные группировки при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда напали на страну.

Косовская полиция в конце концов очистила монастырь и восстановила контроль над районом. Они конфисковали большой склад оружия, включая бронетранспортер, внедорожники, противотанковые реактивные гранатометы, динамитные шашки, минометные снаряды, ручные гранаты, реактивные гранатометы-пулеметчики и противотанковые мины.

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Это нападение вызвало обеспокоенность по поводу потенциального дальнейшего насилия в Косово, которое изо всех сил пытается поддерживать стабильность с момента провозглашения независимости от Сербии в 2008 году. Сербия отказалась признать независимость Косово, и с тех пор две страны вовлечены в территориальный спор.