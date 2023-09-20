Россия и Китай обсуждают усиление сотрудничества для противодействия западным попыткам их ограничения.

Во вторник представитель в Кремле подчеркнул необходимость усиления координации политики между Москвой и Пекином. Эта координация, о которой рассказал Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, рассматривается как ответ на давление Запада, направленные на сдерживание России и Китая.

В ходе бесед с министром иностранных дел Китая Ван И, Патрушев заявил о приверженности России поступательному развитию и укреплению их всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества с Китаем.

реклама

На фоне продолжающейся кампании, инициированной западными странами с целью двойного сдерживания как России, так и Китая, Патрушев подчеркнул первостепенную важность углубления координации и сотрудничества между Россией и Китаем на международной арене. Он также упомянул, что у президента Путина запланированы предметные дискуссии с китайским лидером Си Цзиньпином во время его предстоящего визита в Пекин в следующем месяце, совпадающего с саммитом китайской инициативы по развитию инфраструктуры "Пояса и пути".

Патрушев, давний соратник президента Путина, подтвердил неизменную поддержку Россией политики Китая в вопросах, связанных с Тайванем, западным регионом Синьцзян и Гонконгом. Эти проблемы, утверждал он, были использованы западными державами как средство дискредитации Китая.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Китай сохраняет территориальные претензии к Тайваню и проводит все более масштабные военные учения в воздушном пространстве и водах, окружающих остров. Кроме того, китайские власти предприняли меры, направленные на устранение потенциала для беспорядков в регионах, населенных значительными этническими и религиозными общинами, включая тибетцев и уйгурское население в Синьцзяне, расположенном к северу от Тибета. Эта политика вызвала существенную критику со стороны западных стран.