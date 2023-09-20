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19 сентября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил, что Дания предоставит Украине дополнительные 45 танков, приобретенных в результате совместных усилий с нераскрытыми странами-партнерами.
В число танков входят 15 танков T-72EA и 30 танков Leopard 1, как было объявлено во время 15-й встречи в Рамштайне. Конкретные страны, участвующие в этом вкладе, не разглашаются, поскольку обсуждения с союзниками все еще продолжаются.
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Этот взнос является частью существенного пакета помощи Дании в размере 830 миллионов долларов, обнародованного на прошлой неделе. Это самый обширный пакет помощи Дании с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В дополнение к вышеупомянутым танкам, пакет помощи включает боевые машины пехоты, боеприпасы, зенитное вооружение и различные другие ресурсы.
По словам министра Поульсена, танки Т-72ЕА, которые являются модернизированной версией советской модели Т-72, могут быть легко развернуты на поле боя после поставки, поскольку украинским войскам не требуется дополнительная подготовка для управления ими.