Дания отправит танки Т-72ЕА и Leopard 1 Украине, а также боевые машины пехоты, боеприпасы, зенитное вооружение и другие ресурсы

19 сентября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил, что Дания предоставит Украине дополнительные 45 танков, приобретенных в результате совместных усилий с нераскрытыми странами-партнерами.

В число танков входят 15 танков T-72EA и 30 танков Leopard 1, как было объявлено во время 15-й встречи в Рамштайне. Конкретные страны, участвующие в этом вкладе, не разглашаются, поскольку обсуждения с союзниками все еще продолжаются.

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© Photo: T-72 Tank

Этот взнос является частью существенного пакета помощи Дании в размере 830 миллионов долларов, обнародованного на прошлой неделе. Это самый обширный пакет помощи Дании с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В дополнение к вышеупомянутым танкам, пакет помощи включает боевые машины пехоты, боеприпасы, зенитное вооружение и различные другие ресурсы.

© Photo: Leopard 1

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По словам министра Поульсена, танки Т-72ЕА, которые являются модернизированной версией советской модели Т-72, могут быть легко развернуты на поле боя после поставки, поскольку украинским войскам не требуется дополнительная подготовка для управления ими.