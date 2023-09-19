Поскольку крупнейшие мировые лидеры пропускают ежегодное мероприятие, дискуссии будут сосредоточены на изменении климата, облегчении бремени суверенного долга и целях развития.

Генеральная Ассамблея ООН открывается во вторник на фоне второго года конфликта в Украине, наряду с серией связанных с климатом катастроф и растущим глобальным расколом, который препятствует усилиям по решению множества проблем, вызывающих напряженность.

Подчеркивая эту напряженность, президент Байден является единственным лидером из числа пяти постоянных членов Совета Безопасности – Соединенных Штатов, России, Китая, Франции и Великобритании, – которые будут присутствовать на этом заседании. Президент Украины Владимир Зеленский будет физически присутствовать впервые после СВО, хотя значение Украины в повестке дня уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

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Ассамблея этого года была организована с учетом растущих потребностей стран "глобального юга", неформальной коалиции развивающихся и слаборазвитых стран. По словам дипломатов, эти страны выразили разочарование в связи с тем, что мир сосредоточен на конфликте в Украине, в то время как их собственным кризисам уделяется ограниченное внимание и финансирование.

В ответ на эти требования ООН запланировала обсуждения в ходе Генеральной Ассамблеи по таким важнейшим темам, как изменение климата, облегчение бремени суверенной задолженности и стратегии оказания помощи странам, испытывающим трудности в достижении целей ООН в области развития, связанных с процветанием, здравоохранением, развитием, образованием и гендерным равенством.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш Организации Объединенных Наций, заявил на недавнем брифинге для прессы: "Мы собираемся в тот момент, когда человечество сталкивается с огромными вызовами, начиная от обостряющегося климатического кризиса и заканчивая растущими конфликтами, глобальным кризисом стоимости жизни, растущим неравенством и глубокими технологическими сбоями. Люди обращаются к своим лидерам за решениями этой сложной ситуации".

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Однако Гутерриш признал, что объединение государств - членов ООН становится все более сложной задачей в свете глубоких разногласий, выявленных отсутствием мировых лидеров на форуме.