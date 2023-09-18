Польша запретила въезд российским автомобилям в рамках санкций ЕС из-за СВО в Украине.

Польша приступила к введению запрета Европейского союза на въезд в страну всех легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Это действие является частью серии санкций, введенных против России в ответ на ее войну против Украины.

Согласно решению Польши и ЕС, автотранспортным средствам, зарегистрированным в Российской Федерации, больше не разрешается въезжать ни в одно из 27 государств-членов.

реклама

Министр внутренних дел Польши Мариуш Камински объявил о запрете, который вступил в силу в полночь, заявив: "Автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу". Он подчеркнул, что этот запрет является составной частью санкций, введенных в отношении России из-за ее участия в конфликте на Украине, поскольку Россия теперь считается угрозой международной безопасности.

Этот шаг последовал за недавним решением прибалтийских государств Литвы, Латвии и Эстонии запретить въезд на их территорию транспортным средствам с российскими номерными знаками. Польша и страны Балтии были одними из самых ярых европейских критиков России.

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, раскритиковал действия Европейской комиссии как расистские и националистские и предположил, что Москва может отреагировать приостановлением дипломатических отношений с ЕС и отзывом своих дипломатов из Брюсселя.

Польша имеет общую сухопутную границу с российским Калининградским эксклавом, который отделен от материковой части России. Агентство пограничной охраны подтвердило, что запрет применяется единообразно, независимо от того, какую границу пытаются пересечь транспортные средства.

Помимо Калининграда, Польша имеет общие восточные границы с Беларусью и Украиной, в то время как другие ее границы находятся с союзниками по ЕС и НАТО, такими как Германия, Словакия, Чехия и Литва, где пограничный контроль отсутствует.

На веб-сайте пограничной службы указано, что автомобили с российскими регистрационными знаками будут возвращены в страну, не входящую в ЕС, из которой они прибыли, будь то Россия или другое государство. Эти действия будут предприняты даже в том случае, если водитель автомобиля не является гражданином России.