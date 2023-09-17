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Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
Столтенберг: Киев начал свое контрнаступление в июне, отбиваясь от укрепленных российских позиций на юге и востоке, но добился ограниченных успехов.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предупреждением о том, что конфликт на Украине вряд ли завершится быстро. В интервью немецкой медиагруппе Funke, опубликованном в воскресенье, Столтенберг отметил, что большинство таких конфликтов, как правило, длятся дольше, чем первоначально предполагалось, и поэтому следует готовиться к продолжительной "спец. операции" на Украине.

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Выражая стремление к быстрому разрешению конфликта, Столтенберг подчеркнул важность признания того, что если президент Владимир Зеленский и украинские силы прекратят боевые действия, существование их страны может оказаться под угрозой. Он также подчеркнул, что мир может быть достигнут, если Россия решит прекратить боевые действия.

Что касается стремления Украины вступить в НАТО, Столтенберг подтвердил, что нет никаких сомнений в том, что Украина в конечном итоге станет членом альянса. Он отметил, что Киев добился прогресса на пути интеграции в НАТО во время саммита, состоявшегося в июле. Столтенберг подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Украины после завершения СВО, чтобы предотвратить повторение такого конфликта. На июльском саммите в Вильнюсе лидеры НАТО согласились с тем, что Украина может присоединиться к альянсу при выполнении определенных условий, включая проведение реформ для защиты демократии и верховенства закона.

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