Ураган Ли усиливается и движется к восточному побережью США, может усилиться до 5-той категории

Ураган "Ли" усилился до урагана 2-й категории по состоянию на утро четверга и по прогнозам в ближайшие дни еще больше усилится до 5-й категории. Ожидается, что это усиление произойдет быстро из-за прохождения урагана через теплые воды Атлантического океана и благоприятных ветровых условий верхнего уровня.

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По данным Национального центра ураганов, по состоянию на раннее утро четверга ураган Ли поддерживал максимальную скорость ветра 105 миль в час и находился примерно в 870 милях к востоку от северных подветренных островов. По прогнозам, его скорость достигнет пика в 160 миль в час, достигнув силы 5-й категории к вечеру пятницы, когда он приблизится к восточной части Карибского бассейна. Ожидается, что в начале следующей недели над юго-западной Атлантикой сохранится опасный ураган.

Растет уверенность в том, что центр урагана Ли пройдет к северу от Подветренных островов, Виргинских островов и Пуэрто-Рико в выходные и в начале следующей недели. В течение этого периода некоторые из этих островов могут столкнуться с тропическими штормами, опасным для жизни прибоем и бурными течениями.

Что касается Восточного побережья Соединенных Штатов, то в настоящее время существует ограниченная уверенность в траектории движения "Ли" за пределами прохождения им островов. В то время как вдоль Восточного побережья ожидаются опасные прибойные и разрывные течения, остается неопределенным, достигнет ли система суши на материковой части США.

Метеорологи внимательно следят за двумя потенциальными сценариями угрозы для США, исходящей от Ли, и компьютерные модели предполагают, что ураган повернет на север в начале следующей недели. Время и масштабы этого поворота на север будут иметь решающее значение для определения того, насколько близко ураган "Ли" подойдет к США.



Категория 5 — высшая категория шкалы ураганных ветров Саффира — Симпсона. Эти ураганы приводят к полному разрушению крыш многих жилых и промышленных зданий, а также к полному разрушению некоторых зданий, когда небольшие хозяйственные постройки сносятся ветром или уносятся ветром.