Экипаж послал сигнал SOS после того, как корпус лодки был поврежден в результате нападения акул у берегов Австралии во время реконструкции путешествия русского авантюриста 19 века

Катамаран, повторяющий кругосветное плавание искателя приключений 19-го века, столкнулся с нападением акул, в результате которого судно было повреждено. На катамаране были два россиянина и француз, которые плыли из Вануату в Кэрнс. Они активировали сигнал SOS, когда катамаран получил повреждения обоих баллонов из-за многочисленных нападений акул, произошедших в 519 милях от побережья Австралии в Коралловом море, к юго-востоку от Кэрнса.

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Экипаж, известный как экспедиция "Русский океанский путь", сообщил, что первое нападение акулы произошло 4 сентября. На следующий день их катамаран подвергся еще одному нападению акулы, в результате чего в конечном итоге затонул. Аэрофотоснимки, сделанные спасательным самолетом, отправленным Австралийским управлением безопасности на море (AMSA), зафиксировали погружение катамарана под воду.



Получив сигнал SOS, AMSA уведомила зарегистрированного в Панаме автомобильного перевозчика Dugong Ace, расположенного в 30 морских милях от отеля. Корабль изменил свой курс и успешно спас моряков, которые, к счастью, остались невредимыми.



Джо Зеллер, исполняющий обязанности руководителя Центра реагирования AMSA, заявил: "Существуют различные причины, по которым суда могут столкнуться с нападениями акул. Однако намерения этих акул остаются неясными". Он также отметил, что трое моряков были в добром здравии и расположении духа после их спасения на борту Dugong Ace.



Ожидается, что грузовое судно прибудет в Брисбен в четверг. Возраст членов экипажа варьировался от 28 до 64 лет.



Катамаран был частью трехлетнего путешествия-реконструкции, прослеживающего путь русского исследователя 19-го века. Этот инцидент был не первым несчастным случаем во время путешествия, поскольку на предыдущем судне во время рейса из Чили на остров Пасхи произошел отказ рулевого устройства. Экипаж продолжил экспедицию на надувном катамаране того же производителя, который хранился на острове в течение нескольких лет.