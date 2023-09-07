Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg За пост начислено вознаграждение
В Тихом океане акулы напали на катамаран с россиянами и французом и потопили его
Экипаж послал сигнал SOS после того, как корпус лодки был поврежден в результате нападения акул у берегов Австралии во время реконструкции путешествия русского авантюриста 19 века

реклама

Катамаран, повторяющий кругосветное плавание искателя приключений 19-го века, столкнулся с нападением акул, в результате которого судно было повреждено. На катамаране были два россиянина и француз, которые плыли из Вануату в Кэрнс. Они активировали сигнал SOS, когда катамаран получил повреждения обоих баллонов из-за многочисленных нападений акул, произошедших в 519 милях от побережья Австралии в Коралловом море, к юго-востоку от Кэрнса.

реклама

Экипаж, известный как экспедиция "Русский океанский путь", сообщил, что первое нападение акулы произошло 4 сентября. На следующий день их катамаран подвергся еще одному нападению акулы, в результате чего в конечном итоге затонул. Аэрофотоснимки, сделанные спасательным самолетом, отправленным Австралийским управлением безопасности на море (AMSA), зафиксировали погружение катамарана под воду.

Получив сигнал SOS, AMSA уведомила зарегистрированного в Панаме автомобильного перевозчика Dugong Ace, расположенного в 30 морских милях от отеля. Корабль изменил свой курс и успешно спас моряков, которые, к счастью, остались невредимыми.

Джо Зеллер, исполняющий обязанности руководителя Центра реагирования AMSA, заявил: "Существуют различные причины, по которым суда могут столкнуться с нападениями акул. Однако намерения этих акул остаются неясными". Он также отметил, что трое моряков были в добром здравии и расположении духа после их спасения на борту Dugong Ace.

Ожидается, что грузовое судно прибудет в Брисбен в четверг. Возраст членов экипажа варьировался от 28 до 64 лет.

Катамаран был частью трехлетнего путешествия-реконструкции, прослеживающего путь русского исследователя 19-го века. Этот инцидент был не первым несчастным случаем во время путешествия, поскольку на предыдущем судне во время рейса из Чили на остров Пасхи произошел отказ рулевого устройства. Экипаж продолжил экспедицию на надувном катамаране того же производителя, который хранился на острове в течение нескольких лет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#нападение #акула #акулы #катамаран #нападение акул
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Насколько эффективны сети от акул
ФСБ рассказала о жертвах после нападения на Брянскую область
Кадыров предложил "максимально жёстко и даже жестоко" разобраться с напавшими на Брянскую область
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
118
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
В США назвали настоящее имя место жительства основателя крупной хакерской группировки из РФ Trickbot
1
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
14
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
10
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Великая китайская стена серьезно повреждена при проезде экскаватора - два рабочих арестованы
1
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
3
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
3
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уверенно обогнали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti в производительности
+
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1
19FortyFive: танки Abrams могут стать такой же жертвой, как и Challenger 2
2
Intel Core i9-14900K протестирован в Geekbench
1

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
26
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
6
ТОП-5 худших процессоров всех времен
20
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
8
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
45
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
6
Как увеличить память в младшей Xbox series S
14
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
8
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
11

Сейчас обсуждают

Александр Равгейша
10:40
"Результатом трудов стал Core i7-8700K, который на внушительные 50% обгонял предыдущую модель. Такого прироста производительности не ожидал никто. Владельцы Core i7-7700K впали в настоящее бешенство."...
ТОП-5 худших процессоров всех времен
Александр
10:39
Ну да, такой крутой процессор признали провальным, а в году 2009-2011, точно не помню, заставили Интел выплачивать компенсацию тем кто в своё время их купил, пусть и по 15 баксов, и только в Америке, ...
ТОП-5 худших процессоров всех времен
Евгений Сытенков
10:39
Шакалья морда наших парней расстреляли и этого то же ждет,чуть позже
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
usr721
10:39
Насколько я понимаю, оккупантов не расстреляли, а застрелили при попытке сопротивления.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Александр Дедок
10:37
Если бы Уркаина рассчитывала ты вернуть назад территории то ни подрыва ГЭС ни использования снарядов с обедненным ураном не было бы. Тут налицо девиз "так не доставайся же никому". - загадить, радиа...
Подрыв на Каховской ГЭС может грозить вспышками тифа и холеры на берегах Одессы, Румынии и Болгарии
Papa Fors
10:36
Ты пишешь с временного аккаунта, мразь ципсошная! Но теперь и тебя призовут на фронт, готовься! Сдохнуть в наступлении на Россию твой удел, если голова не очистилась от продажного нацизма! Если даже с...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
SkyMaster
10:36
Опять нищебродская статья нищебродского автора, где он выгоду какую-то ищет, покупая хлам с авито. Может просто больше зарабатывать и перестать заниматься хернёй?
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
overclockers
10:35
Кусь!
В Тихом океане акулы напали на катамаран с россиянами и французом и потопили его
Тимофей Шишигин
10:33
KF 51 несбыточная мечта рейнметал которая так и останется в опытных образцах банально потому что рейнметал не имеет полного тех процесса своего танка корпус и ходовую до него производят конкуренты рей...
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
Papa Fors
10:32
Ты сученок в Донецкой области был все эти 9 лет? Когда эти нелюди с окраины лупят по мирным домам, когда твои родные, близкие и просто соседи гибнут от"случайных" попаданий, которых даже специальная м...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем