Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg За пост начислено вознаграждение
Зеленский увольняет министра обороны Украины Алексея Резникова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что министра обороны Алексея Резникова на этой неделе заменит Рустем Умеров.

реклама

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в воскресенье, что на этой неделе министр обороны Алексей Резников будет сменен на Рустема Умерова, депутата крымско-татарского происхождения. Зеленский сделал это заявление в своем официальном канале в Telegram.

© Photo: Министр обороны Украины Алексей Резников подал заявление об отставке председателю парламента. (AFP)

реклама

"Я решил заменить министра обороны Украины. Алексей Резников провел более 550 дней на этой должности и занимался полномасштабной службой вооруженных сил. Я считаю, что Министерству нужны новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военнослужащими, так и с обществом в целом. Теперь мне предстоит возглавить Министерство", - сказал он.

Умеров, 41 год, политик оппозиционной партии "Голос", занимал должность главы Государственного фонда имущества Украины с сентября 2022 года. Он был вовлечен в обмен военнопленными, политическими заключенными, детьми и гражданами, а также в эвакуацию граждан. Умеров также был частью украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию вопроса о поставках зерна через Черное море, поддерживаемых ООН.

Это объявление было сделано после того, как два военнослужащих были госпитализированы после 3,5-часового обстрела беспилотниками порта в воскресенье, как сообщили официальные лица.

Атака на порт Рени произошла за день до встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой планировалось обсудить возобновление поставок продовольствия из Украины в рамках соглашения о поставках зерна через Черное море, от которого Москва отказалась в июле.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #зеленский #министр обороны #умеров
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО призвал Армению вступить в альянс
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
19
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
5
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
7
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
14
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
1
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
1
Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
3
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
3
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Китайский контрабандист намеревался провезти через границу 1500 процессоров и 1470 модулей памяти
1
Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли более 105 военных
+
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
С 1 сентября английские криптовалютные биржи получили право замораживать входящие переводы
6
Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
45
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
6
Новые функции в серии Pixel 8 могут вызвать у поклонников Pixel ощущение дежавю
5
Северная Корея провела военные учения с имитацией тактического ядерного удара
2

Популярные статьи

ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
49
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
61
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
30
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
39
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
10
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
14
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
12
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
+

Сейчас обсуждают

Kiler
17:59
Немцов балабол был. Доказано уже
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Евгений Шрайнер
17:57
Лол пошел замес ностальгируюших с рашистами. Ну хотя ностальгируюшие отказываюттся видеть проблемы прошлого и склонны его идеализиррвать. Они хотя бы видят ..опу происходяшего. Причина чему Пу и его д...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Anton Sovih
17:55
Будут праздновать смерть изобретателя взрывчатки
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
Дмитрий
17:53
В телефонах уже начинают продавать 24 гигабайта озу. в компы тоже увеличивают играм уже минимал 16 надо. но пока не показывают толком модули какие то не массовые чтобы каждый модуль по 32-48 был...
Samsung представила модули памяти DDR5 емкостью 1 ТБ
Pilat2009
17:43
Да я знаю это.Поэтому СССР и сгнил,что всем поровну,кроме бояр.Зато сейчас регулярно публикуют справки о доходах чиновников.Естественно,что люди хотели жить как на Западе
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Nacvark
17:42
Такая новость была ещё 4 дня назад, поздно(
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
Андрей Тарр
17:40
Уже лет 10+ как, смог запустить игру что бы посмотреть скриншоты в 0-10фпс? Ну, значит - игровой.... А то, что большая часть людей, считает комфортным ФПС, хотя бы от 45-60(а некоторым, вон 100-120 ...
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
Critical Error
17:38
играю на 1066/5600х. 12 Ур. все чики пуки. поколению криворуких дегенератов превет
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
Pilat2009
17:38
Ты смеешься,что-ли?Аурус за 20 млн?И что значит отечественный?Если у него все импортное?Сейчас тратить валюту на это чудо техники это просто проедание денег.Вишенка,ага
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Akuma
17:37
Всего-то 5 грамм золота на это ушло, так что мыша всего-лишь позолоченная.
Razer создала золотую игровую мышь по заказу таинственного миллионера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем