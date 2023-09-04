Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что министра обороны Алексея Резникова на этой неделе заменит Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в воскресенье, что на этой неделе министр обороны Алексей Резников будет сменен на Рустема Умерова, депутата крымско-татарского происхождения. Зеленский сделал это заявление в своем официальном канале в Telegram.

© Photo: Министр обороны Украины Алексей Резников подал заявление об отставке председателю парламента. (AFP)

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"Я решил заменить министра обороны Украины. Алексей Резников провел более 550 дней на этой должности и занимался полномасштабной службой вооруженных сил. Я считаю, что Министерству нужны новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военнослужащими, так и с обществом в целом. Теперь мне предстоит возглавить Министерство", - сказал он.

Умеров, 41 год, политик оппозиционной партии "Голос", занимал должность главы Государственного фонда имущества Украины с сентября 2022 года. Он был вовлечен в обмен военнопленными, политическими заключенными, детьми и гражданами, а также в эвакуацию граждан. Умеров также был частью украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию вопроса о поставках зерна через Черное море, поддерживаемых ООН.

Это объявление было сделано после того, как два военнослужащих были госпитализированы после 3,5-часового обстрела беспилотниками порта в воскресенье, как сообщили официальные лица.

Атака на порт Рени произошла за день до встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой планировалось обсудить возобновление поставок продовольствия из Украины в рамках соглашения о поставках зерна через Черное море, от которого Москва отказалась в июле.