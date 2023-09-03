Центральный банк Китая заявил в пятницу, что впервые в этом году он сократит объем иностранной валюты, которую финансовые учреждения должны держать в качестве резервов

Финансовый центр Гонконга и соседняя с Китаем провинция Гуандун были вынуждены отменить многочисленные авиарейсы в пятницу из-за опасений по поводу мощного тайфуна "Саола". Это привело к тому, что некоторые города на материке закрыли предприятия, школы и финансовые рынки в качестве меры предосторожности.

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Ожидается, что тайфун "Саола" со скоростью ветра более 200 км/ч потенциально обрушится на провинцию Гуандун поздно вечером в пятницу или рано утром в субботу. Китайские власти предупредили, что он может войти в пятерку сильнейших тайфунов, обрушившихся на густонаселенную провинцию с 1949 года.

Все рейсы между Гонконгом, запланированные с 14:00 пятницы до 10:00 субботы, были отменены.



Кроме того, Народный банк Китая (НБК) объявил о снижении норматива обязательных резервов в иностранной валюте (RRR) для финансовых учреждений, стремясь замедлить недавнее обесценивание юаня. Этот шаг, вступающий в силу с 15 сентября, предполагает снижение ставки на 200 базисных пунктов (б.п.) с 6 до 4 процентов. Примечательно, что Народный банк Китая ранее снизил норму обязательных валютных резервов для финансовых учреждений на 200 базисных пунктов в сентябре 2022 года, чтобы справиться с ослаблением юаня и снизить затраты банков на хранение долларов.