США впервые одобрили прямую военную помощь Тайваню на $80 млн в рамках растущих опасений относительно Китая.

Администрация президента Джо Байдена впервые дала добро на оказание прямой военной помощи Тайваню в рамках программы иностранной помощи. Этот пакет помощи на сумму 80 миллионов долларов был передан Конгрессу Государственным департаментом во вторник. Хотя сумма относительно скромна по сравнению с недавними продажами оружия Тайваню, она означает первоначальную помощь, предложенную Тайбэю в рамках программы иностранного военного финансирования. Эта программа обычно предполагает предоставление грантов или займов суверенным государствам.

реклама

Ожидается, что этот шаг вызовет недовольство со стороны Китая. В течение последних пяти десятилетий Соединенные Штаты официально признавали Пекин законным правительством Китая, даже несмотря на то, что Закон об отношениях с Тайванем предписывает предоставление оружия самоуправляющейся демократии для ее защиты. Предыдущие администрации США выполняли этот мандат посредством продажи оружия, а не прямой помощи Тайваню, часто оформляя эти сделки как деловые отношения с посольством Тайваня де-факто в Вашингтоне.

Госдепартамент подчеркнул, что предоставление помощи в рамках этой программы впервые не означает признания суверенитета Тайваня. Представитель Госдепартамента заявил: "В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем и нашей последовательной политикой "Единого Китая", которая остается неизменной, Соединенные Штаты поставляют Тайваню оборонные товары и услуги, необходимые для обеспечения его способности к самообороне. Соединенные Штаты неизменно заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе, поскольку это жизненно важно для региональной и глобальной безопасности и процветания".

Министерство обороны Тайваня выразило признательность за помощь, заявив, что она будет способствовать региональному миру и стабильности. Однако Госдепартамент официально не объявлял о помощи и не раскрывал конкретных деталей. Тем не менее, информированный источник указал, что помощь будет включать поддержку, направленную на повышение осведомленности о мореходстве.