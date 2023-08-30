Супертайфун "Саола" обрушился на юг Тайваня, закрыты офисы и школы, отменены рейсы. Порывы ветра доходят до 234 км/ч.

Рано утром в среду супертайфун "Саола" обрушился на юг Тайваня с сильным ветром и проливным дождем, в результате чего были закрыты офисы и отменены некоторые рейсы, прежде чем отправиться в Гонконг.

© Photo: Тайфун "Саола" движется на север в направлении Тайваня во вторник.

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Власти Тайваня, где с 2019 года ни один тайфун не обрушивался на сушу, в среду закрыли офисы и школы в некоторых районах Гаосюна и Пинтуна и отменили более десятка рейсов. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. заявила, что привела в готовность группы реагирования на чрезвычайные ситуации.

По данным Центрального метеорологического бюро страны, по состоянию на утро среды, циклон находился примерно в 190 километрах (118 миль) от самой южной точки Тайваня, его скорость достигала 191 километра в час, а порывы достигали 234 километров в час (145 миль в час).