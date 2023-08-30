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Кремль заявил в среду, что следователи рассматривают возможность того, что самолет, на борту которого находился глава ЧВК Евгений Пригожин, был сбит намеренно, что является первым явным признанием того, что он, возможно, был ликвидирован.
"Очевидно, что рассматриваются разные версии, в том числе версия - вы знаете, о чем мы говорим, – скажем, преднамеренное злодеяние", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о расследовании.
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Отвечая на вопрос, будет ли Международная организация гражданской авиации расследовать крушение, Песков сказал, что обстоятельства изменились, хотя он предупредил, что следователи пока не сделали официальных выводов о том, что именно произошло.
"Давайте дождемся результатов нашего российского расследования", - сказал Песков.
Частный самолет Embraer, на котором Пригожин летел в Санкт-Петербург из Москвы, разбился к северу от Москвы 23 августа, в результате чего погибли все 10 человек, находившиеся на борту, включая двух других ведущих деятелей Вагнера, четырех телохранителей Пригожина и экипаж из трех человек.
Причина до сих пор неясна, но жители деревни неподалеку от места происшествия сообщили агентству Рейтер, что слышали хлопок, а затем видели, как самолет стремительно падал на землю.