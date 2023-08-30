Кремль: Возможно, самолет с Пригожиным был сбит намеренно. Крушение Embraer 23 августа с возможными погибшими, ведется расследование

Кремль заявил в среду, что следователи рассматривают возможность того, что самолет, на борту которого находился глава ЧВК Евгений Пригожин, был сбит намеренно, что является первым явным признанием того, что он, возможно, был ликвидирован.

© Photo: Вид на могилу Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге "Очевидно, что рассматриваются разные версии, в том числе версия - вы знаете, о чем мы говорим, – скажем, преднамеренное злодеяние", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о расследовании.

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Отвечая на вопрос, будет ли Международная организация гражданской авиации расследовать крушение, Песков сказал, что обстоятельства изменились, хотя он предупредил, что следователи пока не сделали официальных выводов о том, что именно произошло.

"Давайте дождемся результатов нашего российского расследования", - сказал Песков.

Частный самолет Embraer, на котором Пригожин летел в Санкт-Петербург из Москвы, разбился к северу от Москвы 23 августа, в результате чего погибли все 10 человек, находившиеся на борту, включая двух других ведущих деятелей Вагнера, четырех телохранителей Пригожина и экипаж из трех человек.

Причина до сих пор неясна, но жители деревни неподалеку от места происшествия сообщили агентству Рейтер, что слышали хлопок, а затем видели, как самолет стремительно падал на землю.