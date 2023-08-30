Кандидат, конкурирующий с Трампом, выдвинул обещание прекратить СВО путем передачи части Украины России

© Photo: Выступление кандидата на пост президента США Вивек Рамасвами Отмечается, что Рамасвами видит определенные аналогии с внешней политикой бывшего президента США Ричарда Никсона. Никсон стремился наладить отношения с Китаем для сбалансирования советско-китайских отношений. В своей программе Рамасвами предлагает отправиться в Москву, аналогично действиям Никсона, чтобы добиться мира на Украине на условиях, которые соответствуют интересам США.

Он также высказывает мнение, что продолжающаяся СВО на Украине в конечном итоге выгодна только Китаю. Отсюда и его стратегия: он готов признать сторону России и отказать Украине в вступлении в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Такой подход, по его мнению, позволит сделать Россию сдерживающим фактором в отношении Китая.

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Важно отметить, что Рамасвами позиционирует себя как молодого и перспективного кандидата от республиканцев. Он имеет успешный опыт в биотехнологической сфере и придерживается либертарианских взглядов. Его поддержка пока не очень высока и составляет около 5-6%, но он активно участвует в интервью и дебатах. Важно отметить, что в предварительных дебатах большая часть аудитории предпочла его как более вероятного конкурента губернатору Флориды Рону Десантису, а не бывшему президенту Дональду Трампу.