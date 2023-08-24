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Социальные сети, связанные с группой Вагнера, сообщают, что его частный самолет был сбит российской ПВО.
Пригожин погиб "в результате действий предателей России", сообщил Telegram-канал "Серая зона".
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В июне Пригожин возглавил неудавшийся мятеж против российских вооруженных сил.
Катастрофа, произошедшая в среду в Тверской области, к северо-западу от столицы Москвы, произошла в тот же день, когда, как сообщается, старший российский генерал Сергей Суровикин был уволен с поста командующего ВВС.
Самолет Пригожина - Embraer-135 (EBM-135BJ) - летел из Москвы в Санкт-Петербург в среду с семью пассажирами и тремя членами экипажа, сообщило российское авиационное управление Росавиации.
В списке пассажиров также был старший командир Вагнера Дмитрий Уткин, основавший группу в 2014 году.
Сообщается, что самолет упал недалеко от деревни Куженкино, примерно на полпути между Москвой и Санкт-Петербургом.
В одном сообщении говорилось, что тело 62-летнего Пригожина было найдено и опознано, но это не было официально подтверждено.
Все 10 тел были обнаружены, сообщило российское государственное информационное агентство "Интерфакс".
Агентство ТАСС сообщило, что самолет загорелся при ударе о землю.
В ведомстве добавили, что самолет находился в воздухе менее получаса.
По факту катастрофы начато расследование, на месте происшествия работают экстренные службы.