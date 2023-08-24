Евгений Пригожин значился в списке пассажиров самолета, который разбился в Тверской области, в результате чего погибли все 10 человек на борту, сообщает Управление гражданской авиации России.

Социальные сети, связанные с группой Вагнера, сообщают, что его частный самолет был сбит российской ПВО.

Пригожин погиб "в результате действий предателей России", сообщил Telegram-канал "Серая зона".

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В июне Пригожин возглавил неудавшийся мятеж против российских вооруженных сил.

Однако, некоторые эксперты в России и за рубежом предполагают, что бунт был инсценирован, и Пригожин отказался от своего «марша справедливости» на Москву после прямого приказа президента Владимира Путина.

Катастрофа, произошедшая в среду в Тверской области, к северо-западу от столицы Москвы, произошла в тот же день, когда, как сообщается, старший российский генерал Сергей Суровикин был уволен с поста командующего ВВС.

Известно, что генерал Суровикин имел хорошие отношения с Пригожиным, и после мятежа его не видели на публике.

Самолет Пригожина - Embraer-135 (EBM-135BJ) - летел из Москвы в Санкт-Петербург в среду с семью пассажирами и тремя членами экипажа, сообщило российское авиационное управление Росавиации.

В списке пассажиров также был старший командир Вагнера Дмитрий Уткин, основавший группу в 2014 году.

Сообщается, что самолет упал недалеко от деревни Куженкино, примерно на полпути между Москвой и Санкт-Петербургом.

В одном сообщении говорилось, что тело 62-летнего Пригожина было найдено и опознано, но это не было официально подтверждено.

Все 10 тел были обнаружены, сообщило российское государственное информационное агентство "Интерфакс".

В «Серой зоне» сообщили, что местные жители перед катастрофой слышали два взрыва и видели два следа пара.

Агентство ТАСС сообщило, что самолет загорелся при ударе о землю.

В ведомстве добавили, что самолет находился в воздухе менее получаса.

По факту катастрофы начато расследование, на месте происшествия работают экстренные службы.