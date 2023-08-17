США, Япония и Южная Корея готовы сотрудничествовать чтобы иметь трехстороннюю горячую линию

США, Япония и Южная Корея намерены создать трехстороннюю горячую линию после саммита лидеров стран на этой неделе, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

“Мы собираемся инвестировать в технологии, чтобы иметь трехстороннюю горячую линию”, - заявил в Вашингтоне перед саммитом Курт Кэмпбелл, заместитель помощника президента Джо Байдена и координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ель собираются прибыть в четверг на встречу в президентском резиденции Кэмп-Дэвид в сельской местности штата Мэриленд в пятницу.

реклама

США давно стремятся укрепить отношения со своими двумя основными союзниками в Северо-Восточной Азии, чтобы лучше противостоять региональным вызовам со стороны Китая и Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. Этим усилиям часто препятствовали неприязненные отношения между Сеулом и Токио по поводу колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

Кэмпбелл добавил, что саммит станет ежегодным мероприятием, и будут проводиться подготовительные переговоры на уровне министров национальной безопасности и иностранных дел. “Мы собираемся взять на себя обязательства вести диалог и участвовать в критических обстоятельствах”, - сказал он.

Связи между Японией и Южной Кореей были восстановлены с тех пор, как Юн Сок Ель вступил в должность президента в мае 2022 года, когда он занял более жесткую позицию в отношении Северной Кореи и отложил многолетние споры со своим соседом.

В письменном интервью Bloomberg на этой неделе он сказал, что будет открыт для трехстороннего диалога по ядерному сдерживанию с Японией и США. Юн также сказал, что три страны намерены ввести в этом году обмен данными о предупреждениях о баллистических ракетах от Северной Кореи в режиме реального времени.