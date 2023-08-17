ЗРПК «Панцирь-С» модернизирован, стал более способным эффективно взаимодействовать с дальнобойными ракетами

По информации от представителей компании-разработчика "Высокоточные комплексы", внесены значимые улучшения в Зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С", придающие ему более высокую эффективность в борьбе с ракетами Storm Shadow, разработанными англо-французскими специалистами. В результате выполненных доработок, "Панцирь-С" стал способен более эффективно взаимодействовать со "сложными" снарядами и дальнобойными ракетами, включая крылатую ракету Storm Shadow, которая известна своей малозаметностью и высокой дальностью полета.

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Этот зенитно-ракетный комплекс включен в систему противовоздушной обороны России и применяется для защиты важных военных и промышленных объектов, а также для предотвращения возможных атак на подразделения сухопутных войск. "Панцирь-С" проявляет эффективность в отражении угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и истребителей. Эти улучшения позволяют системе более эффективно действовать в условиях современных вызовов и угроз в воздушной обороне.



Таким образом, внесенные изменения в ЗРПК "Панцирь-С" позволяют повысить его эффективность в противодействии ракетам Storm Shadow, делая его защиту важных объектов и сил воздушной обороны России более эффективной.