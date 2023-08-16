Трамп будет арестован по 37 уголовных дел

© Photo: Donald Trump / REUTERSДональд Трамп, бывший президент США, обязан явиться в тюрьму в штате Джорджия по собственной воле до 25 августа, где его арестуют в рамках уголовного дела, связанного с предполагаемой подрывной деятельностью на выборах 2020 года. В соответствии с официальным заявлением офиса шерифа округа Фултон, он будет арестован вместе с 18 другими фигурантами.



Данный указ подразумевает, что бывший президент и другие обвиняемые обязаны предоставить себя в полицейские органы Джорджии к указанной дате. После этого они будут помещены в тюрьму округа Фултон. В число обвиняемых также входят адвокаты Трампа Джон Истман и Руди Джулиани, а также бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.



По прибытии в тюрьму, все лица на которых возложены обвинения, обязаны будут пройти через установленную формальную процедуру ареста. Эта процедура включает в себя процесс обыска, фотографирования и снятия отпечатков пальцев с обвиняемых. Обычной практикой является то, что заранее стороны обсуждают условия, по которым обвиняемые будут освобождены, после того как они добровольно представили себя в распоряжение властей.



Дело Дональда Трампа включает в себя 37 уголовных дел, включая его предполагаемую роль в штурме Капитолия в 2021 году и незаконное хранение конфиденциальных материалов. Несмотря на это, Трамп не признал свою вину. Следует отметить, что в том числе лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Трампа в попытке покушения на него в 2018 году.