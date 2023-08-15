Военная хунта взяли под контроль страну полностью.

После переворота в Нигере, военное руководство хунты объявили о намерении подвергнуть судебному разбирательству бывшего президента страны Мохамеда Базума, обвиняя его в "государственной измене". Это заявление было сделано полковником Амаду Абдраманом по национальному телевидению Нигера. Власти сообщили о сборе доказательств для передачи дела судебным органам национального и международного уровня.

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Полковник Абдраман также осудил санкции, наложенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера. Он отметил, что эти санкции имели отрицательное влияние на народ Нигера, приводя к лишениям в доступе к медицинской помощи, продовольствию и электроэнергии.

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В конце июля часть членов президентской гвардии Нигера выступила против президента, что привело к его отстранению от власти. Нигерское военное командование поддержало эти действия, выразив поддержку бунтующим солдатам.

Экономическое сообщество Западной Африки (ЭКОВАС), Европейский союз (ЕС), Франция и несколько других стран осудили военный переворот в Нигере и требуют освободить бывшего президента Базума и вернуть его на пост.

На встрече государств ЭКОВАС, которая состоялась в столице Нигерии Абудже, участники подчеркнули, что они всегда готовы восстановить конституционный порядок с использованием мирных методов. В то же время было решено создать и поддерживать готовым военный контингент на случай, если потребуется провести операцию на территории Нигера.