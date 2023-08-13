Эксперты по обезвреживанию бомб, а также полиция прочесывали район, в том числе ресторан, расположенный на одном из этажей.

В субботу в Эйфелевой башне в центре Парижа было объявлено предупреждение взрыва со стороны службы безопасности, в результате чего была проведена эвакуация трех этажей этой символичной достопримечательности Франции. В прошлом году Эйфелеву башню посетили 6,2 миллиона человек.



Управляющая организация SETE информировала о том, что специалисты по обезвреживанию взрывчатых устройств и полиция в настоящее время осматривают зону, включая ресторан, находящийся на одном из этажей. Пресс-секретарь отметила, что данная процедура стандартна в подобных ситуациях и редко применяется.

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Посетители были эвакуированы как с трех этажей, так и с площади под памятником. Эвакуация началась немедленно после 13:30 по местному времени.

В прошлом году Эйфелеву башню посетили 6,2 миллиона человек. Строительные работы на башне начались в январе 1887 года и были завершены 31 марта 1889 года. Во время Всемирной выставки 1889 года ее посетили два миллиона человек.