Нигерская хунта поставила жесткий ультиматум ЭКОВАС и США

Руководство военной хунты, выразили свою позицию высокопоставленному дипломату Соединенных Штатов. В ходе прошедшей беседы, переданной через Associated Press, два западных чиновника уточнили, что хунта предупредила о намерении устранить бывшего президента Мохаммеда Базума, в случае если соседние страны предпримут какие-либо военные действия с целью восстановления его правления. Важно подчеркнуть, что информация поступила из источников, желающих сохранить анонимность при СМИ.

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Кратко до того, как Экономическое сообщество Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о планах развернуть "резервные силы" для восстановления демократии в Нигере, представители хунты поделились своими опасениями относительно угрозы, которая возникла перед бывшим президентом Базумом, во время визита заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в страну на этой неделе. Представитель Западных стран подтвердил данную информацию, также сохраняя анонимность, ввиду отсутствия официального разрешения для общения с СМИ.

ЭКОВАС уже приняло решение о применении строгих экономических и ограничительных санкции, однако аналитики считают, что в будущем блоку может не хватить вариантов воздействия, так как поддержка вмешательства ослабевает. Следует отметить, что ЭКОВАС не сумел предотвратить предыдущие случаи переворотов в континенте, включая Нигер, которая стала четвертой страной из состава этого блока, столкнувшейся с переворотом за последние три года.

Аналитики предостерегают, что подобное военное вмешательство может даже спровоцировать обширный региональный конфликт между демократическими правительствами и альянсом военных режимов.