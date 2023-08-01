Министерство иностранных дел Франции готовит операцию по эвакуации французских граждан из Нигера в связи с ухудшением безопасности после военного переворота.

Министерство иностранных дел Франции подтвердило уведомление своего посольства в Ниамее (Столица Нигера), о готовящейся операции по эвакуации французских граждан из страны. Это связано с ухудшением обстановки в Нигере и с целью обеспечить относительную безопасность в Ниамее. Операция будет проводиться при сотрудничестве с нигерскими силами и, как сообщили из посольства, планируется осуществить в самое ближайшее время.

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© Photo: Участники протеста около Посольства Франции в Ниамее

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция защитит свои интересы и своих граждан, и немедленно и неукоснительно отреагирует на любую атаку против них. В то же время, мятежный Национальный совет спасения родины обвинил Францию в планировании военного вмешательства в Нигере, однако Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отрицает такие заявления.



Кризис в Нигере привел к усилению обеспокоенности международного сообщества. В ответ на непредсказуемую ситуацию, некоторые другие страны также могут принимать меры для эвакуации своих граждан из этой региона.



Международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и Африканский союз, призывают к мирным усилиям и диалогу для восстановления стабильности в Нигере. Они также выражают готовность оказать помощь в решении конфликта и поддержать усилия по нахождению мирного решения.



В то время как Франция готовится к эвакуации своих граждан, международное сообщество следит за развитием ситуации и принимает необходимые меры для предотвращения дальнейшего насилия и дестабилизации в этом регионе.

В начале июля произошел военный переворот в Нигере, когда часть служащих президентской гвардии восстала против президента Мохаммеда Базума, что привело к его схватке и отстранению от власти. В результате этого переворота новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. Франция быстро осудила события и выразила свою поддержку президенту Базуму.

Несмотря на сложность ситуации, надежда на восстановление стабильности в Нигере остается, и дипломатические усилия продолжаются для нахождения мирного и устойчивого решения, способного принести благополучие этой африканской стране и обеспечить безопасность всех граждан, включая иностранцев, на ее территории.