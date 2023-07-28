На саммите "Россия – Африка" обсуждается задержание президента Нигера, Мохамеда Базума, из-за проблем с безопасностью и управлением.

На полях саммита «Россия – Африка» активно обсуждаются события, связанные с задержанием президента Нигера, Мохамеда Базума. По заявлению пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова, такие события невозможно игнорировать, и они будут обсуждаться и в ходе центральных мероприятий саммита.

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Фото: Выступление Мохамеда Базума

Ранее, 26 июля, военные Нигера объявили о необходимости задержать президента Базума, объясняя это нестабильной ситуацией с безопасностью и управлением. Издание Le Monde сообщало, что это связано с проблемами между президентом и его гвардией, возглавляемой генералом Абдурахманом Чьяни, которого президент собирался отправить в отставку.

Африканист Алексей Целунов отметил, что это не первая попытка захвата власти в Нигере за последние годы. В прошлом уже была неудачная попытка захвата власти офицерами перед вступлением нового президента Базума в должность. Тогда президентская гвардия, возглавляемая генералом Чьяни, сыграла решающую роль в подавлении попытки переворота.

Фото: Восстание народа Нигера с предложением свергнуть президента

Сейчас возникшая ситуация может быть связана с лояльностью предшествующего президента Базума, Мухаммада Иссуфу, и возможными недовольствами по поводу кадровой политики нового президента, что привело к напряженным отношениям с генералом Чьяни и слухам о его предполагаемой отставке.

Нигер — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Население страны — около 25 млн человек, общая площадь — 1,267 млн кв. км (21-я в мире).