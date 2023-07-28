Беспилотник атаковал Москву, но был сбит. Пострадавших и разрушений нет. Атака связана с Киевом.

Московскую столицу в ночь 28 июля пытался атаковать беспилотник, как сообщил мэр Сергей Собянин. Однако, благодаря действиям сил Министерства обороны, этот вражеский беспилотник был успешно сбит, и никаких разрушений или пострадавших не произошло, как указал Собянин в своем телеграм-канале.(Telegram)

Ранее была информация о двух ударах беспилотников по Москве, один из которых попал в высотное здание бизнес-центра. 30 мая были зафиксированы атаки беспилотников как на территории Москвы, так и в Подмосковье, при этом несколько зданий получили незначительные повреждения. Инцидент в Новой Москве на улице Атласова, 11, включал выбитые стекла в многоэтажном жилом доме, вызвавшие прибытие пожарно-спасательных подразделений, но пожара не обнаружено. Очевидцы слышали звук взрыва, а фрагменты, похожие на беспилотники, были обнаружены вокруг дома.

реклама

Позднее были сообщения о взрывах еще в двух домах на западе и юго-западе столицы. В полиции отметили, что в нескольких домах были разбиты стекла. Мэр Сергей Собянин подтвердил информацию об атаке беспилотников, отметив, что несколько зданий получили незначительные повреждения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил о сбитии нескольких беспилотников при их приближении к столице.

По информации Министерства обороны России, за атакой на Москву стоит Киев. Согласно данным ведомства, столицу атаковали восемь дронов, но все они были успешно сбиты. После серии атак беспилотников на Москву было заведено дело о террористическом акте (ст. 205 УК), и следствие продолжается.