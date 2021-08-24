Альткоины поднимают голову - стоимость некоторых токенов выросла на порядок
Со второй половины июля более 20 наименований монет уже подорожали в разы - альткоины следуют общей тенденции большой тройки и неуклонно растут в цене. С 20 июля 2021 года прошёл всего месяц, но уже есть тайтлы, подорожавшие почти в 6 раз (sic!).
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Ярчайший пример - LUNA (Terra). Данный альт во второй половине июля стоил чуть более 5$, а на сегодняшний день имеет стоимость более 30 долларов за монету. Это кажется невероятным, но я лично убедился в этом, купив 22 июля Луны на 150$. Сколько я получил в итоге, вы вполне сможете посчитать, я думаю.
Как уже вскользь было упомянуто выше, это не единичный случай, а вполне четко прослеживающаяся тенденция. Альты растут, причем зачастую скачкообразно "пампаясь" на 50-120% за сутки. Другие же просто уверенно карабкаются вверх, каждый день принося холдерам по 10-15% к портфелю.
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Общее оживление рынка (как криптовалютного, так и фондового), достаточно характерное для начала осени, уже принесло свои плоды. Терпеливые держатели альтов и участники пресейлов (предварительных продаж токенов до выхода оных на бирже) становятся богаче, в то время как импульсивные игроки теряют свои сбережения во время panic sale'ов - стремительных продаж альтов на любой красной свече. Время расставляет всё на свои места и в очередной раз доказывает правильность пути удержания альткоинов в портфеле.
Всем отличной криптопогоды и успешной торговли!
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