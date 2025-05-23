1. Режим парковки (функция записи видео в момент стоянки ТС).

Данная функция на разных моделях регистраторов может называться: «Режим парковки», «Парковочный режим», «Мониторинг парковки». Задача функции: запись видео в момент стоянки ТС на парковке. Не нужно путать с функцией «Ассистент парковки», задача которой - вывод на экран регистратора изображения с задней камеры при включении задней передачи. Некоторые производители функцию «Ассистент парковки» обзывают «Парковочным режимом» - будьте внимательны.

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Главное заблуждение потенциального покупателя:

«Если у видеорегистратора есть датчик движения, значит этот регистратор будет записывать видео на парковке».

Это не так!

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У 99% моделей, у которых имеется функция «Режим парковки», датчик движения вообще никак не связан с ней. Но, разумеется, есть модели, у которых «Режим парковки» работает только лишь за счет датчика движения или запись по датчику движения является одним из вариантов работы «Режима».

На дешевых видеорегистраторах с функцией «Режим парковки» чаще всего имеется только лишь один вариант работы «Режима», на видеорегистраторах подороже – 2-3 варианта, иногда встречается целых 6 вариаций. Но зависимость от цены не нужно воспринимать как общее правило: на регистраторах за 25 тыс. также встречается никудышный «Режим парковки» (для «галочки»).

Ниже укажу основные варианты работы «Режима»:

активация записи видео по датчику удара (G-сенсор),

активация записи по датчику движения,

запись в режиме Таймлапс,

постоянная запись,

запись с пониженным битрейтом.

У 90% видеорегистраторов, у которых есть «Парковочный режим», активация записи видео происходит при срабатывании датчика удара. Такой «Режим парковки» есть даже у самых дешевых регистраторов. Но нужно понимать, что даже при таком варианте работы «Режима» существуют нюансы.

Нюанс №1: из-за плохой настройки производителем чувствительности G-сенсора некоторые «толчки» регистратор может даже не почувствовать. То есть, если кто-то слегка «прижмет» ваш авто – датчик может не сработать, соответственно запись видео не начнется.

Нюанс №2: после срабатывания датчика запись видео активируется через несколько секунд после «столкновения» (иногда проходит 5-7 секунд), за это время злоумышленник может уехать.

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Оба упомянутых выше «Нюанса» можно отнести и к датчику движения.

При этом Нюанс №1 никак не проверить, кроме как после покупки по факту использования. А Нюанс №2 решается просто: нормальный производитель добавляет буферизацию видео, то есть при срабатывании датчика на карту памяти сохраняется фрагмент видео до «события» и после «события». Пример: на регистраторе TrendVision Online Sky 4G после срабатывания датчика удара на карту памяти записывается не только фрагмент после удара, но и 10 секунд до удара; на Viofo A329 - 15 секунд до срабатывания датчика движения и короткий фрагмент видео после.

Выше я указывал основные варианты работы «Режима парковки», так вот, на разных регистраторах каждый из вариантов может работать абсолютно по-разному – учитывайте этот факт и узнавайте «что и как» до покупки. На некоторых видеорегистраторах есть «тонкие настройки» того же таймлапса или чувствительности датчиков при работе в «Режиме парковки», но такое – редкость.

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Некоторые варианты работы «Режима парковки» могут комбинироваться и работать в связке друг с другом.

Например:

- у 70mai Dash Cam A810 можно активировать запись в режиме «Таймлапс» и одновременно датчик удара. В этом случае регистратор будет снимать всегда в режиме «Таймлапс», а в случае удара перейдет на обычную запись – это очень хорошее решение.

- у TrendVision Online Sky 4G можно активировать режим, при котором запись на парковке будет производиться постоянно в обычном режиме записи, а когда контроллер напряжения «почувствует» просадку по напряжению на АКБ автомобиля, регистратор перейдет автоматически на запись по датчику удара, а при дальнейшем падении – вообще отключит регистратор, чтобы не высадить АКБ машины. Это тоже пример хорошего продуманного решения.

Еще один важный момент, на котором я сделаю акцент: чтобы регистратор мог производить видеозапись в момент парковки автомобиля – видеорегистратору требуется питание! В качестве источника питания используется либо встроенный литий-полимерный АКБ, либо кабель прямого подключения к бортовой сети автомобиля (не зарядник от прикуривателя!). В идеале лучше, конечно, искать регистратор с кабелем прямого подключения, если действительно нужен регистратор с нормальным вариантом записи на парковке. А «Режим парковки», работающий от АКБ – плохое решение.

Поэтому имейте ввиду, что купив регистратор, у которого есть функция «Режим парковки» - нужно будет еще докупить кабель прямого подключения Hardware kit (он редко входит в стандартную комплектацию).

2. Датчик движения - это не есть хорошо

На всех видеорегистраторах в настройках по умолчанию Датчик движения всегда деактивирован. Но многие новоявленные покупатели, заходя в Меню, сразу же его включают. Зачем? Как я уже писал в пункте про «Режим парковки», некоторые люди думают, что, активировав Датчик движения, регистратор будет записывать видео на парковке. Но это не так! Для того чтобы устройство записывало по Датчику движения, владелец должен обеспечить регистратору внешнее постоянное питание. И даже если у регистратора имеется встроенный АКБ, то всё равно – регистратор при отключении внешнего питания полностью выключится, самостоятельно он включаться не будет! Для записи на парковке нужна именно функция «Режим парковки».

В момент движения автомобиля Датчик движения настоятельно рекомендуется не использовать. Активированный Детектор движения может привести к тому, что в самый неподходящий момент вы останетесь без того самого нужного видео, ради которого регистратор и покупался.

3. Ночной режим - что это такое?

Мне всегда было интересно, что под «ночным режимом» подразумевает тот потенциальный покупатель, который хочет купить видеорегистратор именно с ночным режимом. Ведь абсолютно все регистраторы снимают ночью. Да, какие-то хуже, какие-то лучше, но снимают-то все! Я ниже приведу несколько примеров настоящего и фейкового «Ночного режима».

Большинство людей, полагаю, выбирают регистратор не с наличием именно какой-то отдельной функции («Ночного режима»), а просто ищут устройство, которое будет иметь хорошее качество съемки ночью. А здесь зачастую правило простое: чем дороже регистратор, тем качество ночью будет лучше. Не всегда это правило работает, но чаще это именно так.

Понятие «хорошее качество видео» относительно, каждый потенциальный покупатель в это понятие вкладывает свой смысл. Не хочу принижать регистраторы с крайне распространенными недорогими матрицами, но если вы выбираете устройство с хорошим качеством видео ночью, то можно смотреть в сторону регистраторов с матрицами от Sony Starvis и Starvis 2 (IMX 335, IMX 415, IMX 675, IMX 678), из распространенных в современных моделях регистраторов неплохо себя показывает сенсор GC4653.

А по факту «Ночным режимом» на некоторых регистраторах называют ИК-подсветку для камеры, направленной в салон. Эти ИК-светодиоды могут располагаться на самой камере или на корпусе регистратора. Такие регистраторы больше подходят для такси и коммерческого транспорта.

Есть устройства, у которых «Ночным режимом» называют возможность установки для темного времени суток отдельных настроек (разрешение видео, яркость, контрастность). Время включения и отключения этого режима задает также сам пользователь.

10 лет назад «ночным режимом» называли LED-подсветку на регистраторах, она, кстати, до сих сохранилась на некоторых дешевых устройствах. Многие водители, думаю, помнят эти светящиеся бестолковые фонарики на лобовых стеклах. От этого фонаря качество видео становилось только хуже.

На некоторых регистраторах «Ночным режимом» называют функцию, при включении которой лишь изменяется экспозиция или яркость. Человек видит изменения в кадре на более светлую картинку и думает, что так и должна работать эта функция. А иногда в меню регистратора такой пункт есть, но он полностью фейковый, то есть при его включении вообще ничего не происходит.

4. GPS-модуль и GPS-информатор - в чем связь?

Почему-то некоторые люди думают, что если в регистраторе есть модуль GPS, то устройство априори имеет функцию GPS-информатор («Спидкам»), которая оповещает о камерах. Нет, это не так! GPS-информер без GPS-модуля существовать не может, а вот обратный вариант – вполне распространенный.

Те люди, кто про это не знал, задают вопрос: а зачем тогда нужен вообще модуль GPS, если на него не завязана функция оповещения. Вопрос из той же серии, что и «Зачем нужен датчик движения, если по нему не происходит записи на парковке?». Каждая функция полезна, лишь нужно знать, как она работает.

5. Wi-Fi - нужен или нет?

Wi-Fi – это один из основных критериев, на который потенциальный покупатель обращает внимание при выборе регистратора чаще всего. Некоторые считают, что если в карточке товара напротив слова «Wi-Fi» написано «Есть», то это хорошо.

Но проблема в том, что этот потенциальный покупатель, во-первых, зачастую даже не знает, зачем ему нужен Wi-Fi; а во-вторых, подробно не изучает вопрос, для чего служит Wi-Fi именно на той модели, которую он выбрал.

Ниже укажу основные возможности, которые даёт пользователю наличие Wi-Fi модуля и мобильного приложения для регистратора:

возможность просмотра live-видео и видео, сохраненного на карту памяти,

скачивание (выгрузка) видео,

возможность переслать (отправить) видео через мессенджер,

обновление ПО,

изменение параметров регистратора.

А теперь напишу некоторые предостережения и укажу некоторые нюансы:

Наличие Wi-Fi не обозначает наличие мобильного приложения для регистратора! Чаще всего оно есть, но не в 100% случаях.

Не через все мобильные приложения можно скачивать видео в память телефона, соответственно не у всех есть возможность передавать файл через мессенджеры. Иногда некоторые возможности доступны в приложении для Android и отсутствуют в iOS (у одной и той же модели регистратора)

Обновление ПО и баз камер также доступно не у всех моделей.

В огромном количестве приложений изменение настроек регистратора ограничивается лишь возможностью изменения основных параметров (разрешение видео, длительность ролика, датчик удара + еще 2-3 функции), а все остальные настройки можно совершать только на самом устройстве.

6. Чем выше разрешение видео - тем лучше

То, что написано в заголовке этого пункта, работает не всегда. Но если разрешение видео реальное (не интерполированное) и все остальные характеристики и условия съемки равные, то чаще всего действительно при более высоком разрешении из кадра можно получить больше информации.

Например, если у вас видеорегистратор с 4К-разрешением, а вы смотрите видео на обычном Full HD-мониторе, то можно сделать через VLC-player стоп-кадр, потом открыть эту картинку и приблизить какой-то фрагмент, как в фильмах (например, номер автомобиля). Вы приятно удивитесь. Ниже на картинке пример из видео, снятого на мой видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K (у него максимальное разрешение видео — 4К) при разных разрешениях, выставленных в меню. Оригинал на Яндекс.Диске.

7. Обновление файла с базами камер для функции GPS-информер

Многие современные регистраторы имеют программную функцию оповещения о камерах. Называют ее чаще GPS-информер или GPS-информатор. Для корректных оповещений на регистраторе нужно будет периодически обновлять файл с базой камер.

Обновление баз на разных устройствах делается, как правило, одним из указанных способов ниже:

с помощью карты памяти,

через приложение по Wi-Fi (на устройствах, у которых можно обновиться по Wi-Fi, чаще всего можно сделать обновление и с помощью карты памяти),

прямое закачивание файла на GPS модуль.

С первыми двумя способами всё понятно. Но третий способ тоже довольно-таки часто встречается. И для многих людей становится открытием то, что, чтобы обновить файл базы, им нужно снимать GPS-модуль, нести его домой и подключать к компьютеру.

8. Не покупай видеорегистратор со встроенным АКБ

Заголовок данного пункта звучит как какое-то правило или как настоятельная рекомендация. Но нет! Это не правило, а просто совет, которым легко можно пренебречь.

Имейте в виду, что встроенные аккумуляторы через 1-2-3 года выходят из строя. Из-за морозов они полностью теряют свою емкость, а из-за жары они могут вздуться. Да, при желании аккумулятор можно поменять через любой сервисный центр, но для многих людей это становится проблемой. Мораль: не хочешь проблем — выбирай видеорегистраторы с суперконденсатором.

Вместо вывода

В данной статье указана лишь часть нюансов, на которые следует обращать внимание при выборе видеорегистратора. На самом деле их гораздо больше, тем более здесь я вообще не затронул тему комбо-устройств, на которые сейчас направлены взгляды многих покупателей.

Главное при выборе видеорегистратора: будьте внимательны! Продавец чаще всего рассказывает о тех плюсах своего устройства, которые лежат на поверхности, но никогда не расскажет о разных скрытых нюансах работы устройства, зная о которых вы бы, возможно, не стали покупать ту или иную модель регистратора. И еще один момент: некоторые продавцы (менеджеры) сами не знают хорошо тот продукт, который продают. Поэтому на любой ваш «каверзный» вопрос вы вообще можете не получить ответа или менеджер может просто что-то придумать, что не соответствует действительности.