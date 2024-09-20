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scvitaly
SpaceX выступила с публичной критикой FAA за «системные проблемы» при лицензировании запусков
Это произошло после того, как Федеральное управление гражданской авиации выписало SpaceX штрафы на сумму 633 009 долларов за нарушения условий лицензий на запуски.

Похоже, что в отношениях между компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) назревает серьезный конфликт. 17 сентября FAA заявило о своем намерении оштрафовать компанию на сумму в 633 009 долларов США. В качестве причины указываются нарушения условий лицензий на запуски, произошедшие в 2023 году. 

В июне 2023 года при запуске спутника широкополосной связи Satria-1 (PSN Satria) ракетой-носителем Falcon 9 был использован новый центр управления Hangar X и пропущен опрос «T-2 часа», проводимый перед стартом. В июле того же года во время запуска ракеты Falcon Heavy со спутником широкополосной связи Jupiter-3 (EchoStar-24) на борту был задействован новый резервуарный парк для топлива на стартовом комплексе 39A. Следует отметить, что оба запуска прошли без происшествий. Однако теперь - более года спустя - FAA почему-то решило наказать строптивую компанию, не согласовавшую эти изменения с регулятором, и выписало немалые штрафы.

Правда Агентство сделало оговорку, что в обоих случаях у SpaceX есть 30 дней на то, чтобы попытаться как-то объяснить свои действия, приняв участие в «неофициальной конференции» с юристами FAA. Так сказать, "договориться полюбовно". Подобные схемы ранее уже использовались в отношениях между компанией и регулятором. Однако на этот раз, похоже, терпение Илона Маска - создателя и Генерального директора SpaceX - лопнуло, и он пошел на обострение конфликта, заявив, что будет оспаривать это решение в суде.

Но этим дело не ограничилось. Конфликт был перенесен в публичное пространство. 19 сентября компания опубликовала письмо, направленное руководству Комитета по науке Палаты представителей и Комитета по торговле Сената — двух комитетов, осуществляющих надзор за Управлением коммерческих космических перевозок (AST) Федерального управления гражданской авиации США.

В этом письме SpaceX обвинило Федеральное управление гражданской авиации США  в затягивании сроков внесения в лицензии изменений, которые, по мнению компании, являются незначительными, и подробно изложило хронологию процесса.

Так 2 мая 2023 года компания отправила в FAA измененный план коммуникаций, который включал, в том числе, и новое местоположение центра управления запуском. Однако ответ был получен лишь 13 июня. Даже скорее не ответ, а отписка, в которой регулятор проинформировал SpaceX, что в плане «слишком много» изменений, поэтому к моменту запуска миссии - 18 июня - рассмотреть и одобрить его не удастся. То есть за 40 дней Агентство сумело лишь выяснить лишь тот факт, что в плане "слишком много" изменений. Потрясающая оперативность.

Тогда SpaceX оперативно скорректировала план и 15 июня снова отправила его в FAA. В новом плане было изменено только местоположение центра управления запуском. При чем компания высказала точку зрения, что это всего лишь «продолжающееся обновление точности», не требующее одобрения Агентства. Но, в итоге, одобрение было получено лишь к 20 августа.

Что касается отсутствия опроса на отметке "T-2 часа", который проводился в более ранней версии плана коммуникаций, то компания отмечает, что в правилах нет требования о таком опросе и, что она проводит его позже, в ходе обратного отсчета перед началом загрузки топлива.

«В отношении этих вопросов примечательно, что в каждом случае SpaceX предоставляла AST достаточное уведомление об этих относительно незначительных обновлениях лицензий, которые не имели никакого отношения к общественной безопасности. Тот факт, что AST не смогла своевременно обработать эти незначительные обновления, подчеркивает системные проблемы в AST», 

— говорится в письме SpaceX.

Вице-президент SpaceX Дэвид Харрис, подписавший письмо, высказал предположение, что FAA ввело штрафы по политическим причинам.

«Примечательно, что эти нарушения и штрафы были объявлены вскоре после усиления контроля со стороны Конгресса за неспособность AST разумно и своевременно выполнять свои нормативные обязательства»

Его поддержал и Генеральный директор SpaceX Илон Маск, заявивший в соцсетях, что эти штрафы «юридически» и «политически мотивированны», и пообещавший подать в суд на FAA.

#илон маск #космос #spacex #falcon 9 #faa #falcon heavy
Источник: spacenews.com
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