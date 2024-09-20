Это произошло после того, как Федеральное управление гражданской авиации выписало SpaceX штрафы на сумму 633 009 долларов за нарушения условий лицензий на запуски.

Похоже, что в отношениях между компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) назревает серьезный конфликт. 17 сентября FAA заявило о своем намерении оштрафовать компанию на сумму в 633 009 долларов США. В качестве причины указываются нарушения условий лицензий на запуски, произошедшие в 2023 году.

В июне 2023 года при запуске спутника широкополосной связи Satria-1 (PSN Satria) ракетой-носителем Falcon 9 был использован новый центр управления Hangar X и пропущен опрос «T-2 часа», проводимый перед стартом. В июле того же года во время запуска ракеты Falcon Heavy со спутником широкополосной связи Jupiter-3 (EchoStar-24) на борту был задействован новый резервуарный парк для топлива на стартовом комплексе 39A. Следует отметить, что оба запуска прошли без происшествий. Однако теперь - более года спустя - FAA почему-то решило наказать строптивую компанию, не согласовавшую эти изменения с регулятором, и выписало немалые штрафы.

Правда Агентство сделало оговорку, что в обоих случаях у SpaceX есть 30 дней на то, чтобы попытаться как-то объяснить свои действия, приняв участие в «неофициальной конференции» с юристами FAA. Так сказать, "договориться полюбовно". Подобные схемы ранее уже использовались в отношениях между компанией и регулятором. Однако на этот раз, похоже, терпение Илона Маска - создателя и Генерального директора SpaceX - лопнуло, и он пошел на обострение конфликта, заявив, что будет оспаривать это решение в суде.

Но этим дело не ограничилось. Конфликт был перенесен в публичное пространство. 19 сентября компания опубликовала письмо, направленное руководству Комитета по науке Палаты представителей и Комитета по торговле Сената — двух комитетов, осуществляющих надзор за Управлением коммерческих космических перевозок (AST) Федерального управления гражданской авиации США.

В этом письме SpaceX обвинило Федеральное управление гражданской авиации США в затягивании сроков внесения в лицензии изменений, которые, по мнению компании, являются незначительными, и подробно изложило хронологию процесса.

Так 2 мая 2023 года компания отправила в FAA измененный план коммуникаций, который включал, в том числе, и новое местоположение центра управления запуском. Однако ответ был получен лишь 13 июня. Даже скорее не ответ, а отписка, в которой регулятор проинформировал SpaceX, что в плане «слишком много» изменений, поэтому к моменту запуска миссии - 18 июня - рассмотреть и одобрить его не удастся. То есть за 40 дней Агентство сумело лишь выяснить лишь тот факт, что в плане "слишком много" изменений. Потрясающая оперативность.

Тогда SpaceX оперативно скорректировала план и 15 июня снова отправила его в FAA. В новом плане было изменено только местоположение центра управления запуском. При чем компания высказала точку зрения, что это всего лишь «продолжающееся обновление точности», не требующее одобрения Агентства. Но, в итоге, одобрение было получено лишь к 20 августа.

Что касается отсутствия опроса на отметке "T-2 часа", который проводился в более ранней версии плана коммуникаций, то компания отмечает, что в правилах нет требования о таком опросе и, что она проводит его позже, в ходе обратного отсчета перед началом загрузки топлива.

«В отношении этих вопросов примечательно, что в каждом случае SpaceX предоставляла AST достаточное уведомление об этих относительно незначительных обновлениях лицензий, которые не имели никакого отношения к общественной безопасности. Тот факт, что AST не смогла своевременно обработать эти незначительные обновления, подчеркивает системные проблемы в AST»,

— говорится в письме SpaceX.

Вице-президент SpaceX Дэвид Харрис, подписавший письмо, высказал предположение, что FAA ввело штрафы по политическим причинам.

«Примечательно, что эти нарушения и штрафы были объявлены вскоре после усиления контроля со стороны Конгресса за неспособность AST разумно и своевременно выполнять свои нормативные обязательства»

Его поддержал и Генеральный директор SpaceX Илон Маск, заявивший в соцсетях, что эти штрафы «юридически» и «политически мотивированны», и пообещавший подать в суд на FAA.