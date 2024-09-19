В число проектов входят доставка образцов грунта с Луны, орбитальный аппарат Венеры, модуль космической станции и многоразовая ракета-носитель.

18 сентября 2024 года произошло событие, подтвердившее амбициозные планы Индии по освоению космоса. Правительство страны одобрило ряд крупных космических проектов, в число которых входят миссия по возвращению образцов лунного грунта «Чандраян-4», венерианский орбитальный аппарат и первый модуль пилотируемой космической станции.

Ракета LVM-3 с космическим аппаратом Chandrayaan-3 стартует с Космического центра имени Сатиша Дхавана 14 июля 2023 года. Источник: ISRO

Финансирование в размере около 21 млрд рупий (или 253 млн долларов США) получила миссия Chandrayaan-4, целью которой является доставка на Землю образцов лунного грунта. Напомним, что на сегодняшний день это сумели сделать лишь три государства: США, СССР и Китай. К этой когорте мечтает присоединиться и Индия. Предполагается, что для миссии будут использованы две ракеты LVM 3, которые запустят на орбиту отдельные блоки космических аппаратов, включающие двигательный, посадочный и подъемный модули, а также переходный и спускаемый модули, соответственно.

Такая излишняя сложность миссии обусловлена двумя причинами. Первая заключается в том, что ракета LVM 3 (или как раньше она называлась GSLV Mark-III) откровенно слабовата для лунных миссий, тем более, предполагающих возвращение на Землю. Ее грузоподъемность лишь немногим превосходит возможности "Союза" и сильно уступает "Протону". Вторая причина - это желание Индии отработать ряд основополагающих технологий для будущей высадки своих астронавтов на Луну. Достичь этого планируется к 2040 году, но начинать подготовку лучше уже сейчас. В ходе миссии Chandrayaan-4 предполагается отработать старт с поверхности Луны, стыковку и расстыковку на лунной орбите, а также безопасное возвращение на Землю.

«Миссия позволит Индии стать самодостаточной в критически важных фундаментальных технологиях для пилотируемых миссий, возвращения лунных образцов и научного анализа лунных образцов. Для реализации будет значительное участие индийской промышленности»,

— говорится в заявлении правительства.

Кабинет министров Индии увеличил бюджет программы пилотируемых космических полетов Gaganyaan, одобрив создание первого модуля будущей пилотируемой станции Bharatiya Antariksh (BAS-1). Программа Gaganyaan, принятая в 2018 году направлена на развитие Индией возможностей независимых пилотируемых космических полетов.

«В настоящее время программа пилотируемых космических полетов по разработке и демонстрации технологий состоит из восьми миссий, которые должны быть завершены к декабрю 2028 года запуском первого блока BAS-1».

— говорится в заявлении правительства.

Бюджет программы Gaganyaan вырос на 111 миллиардов рупий (1,35 миллиарда долларов США).

Но Индия не намерена ограничиваться исследованием лишь околоземного пространства. Миссия Venus Orbiter Mission (VOM) нацелена на изучение атмосферы Венеры, ее геологии и эволюции. Интерес к исследованию Венеры дополнительно подогревается возможным присутствием в ее атмосфере потенциального биомаркера фосфина. Индийская организация космических исследований (ISRO) должна к марту 2028 года разработать и запустить космический аппарат к Венере. На эту миссию выделено около 12,36 миллиарда рупий (149 миллионов долларов США).

Также индийское правительство одобрило разработку новой ракеты-носителя NGLV. Предполагается, что NGLV будет обладать в три раза большей грузоподъемностью, чем нынешняя ракета LVM3, при этом стоимость запуска вырастет лишь в полтора раза. Достигнуть этого планируется за счет использования многоразовых компонентов.

На этот проект выделено 82,4 миллиарда рупий ($994 миллионов). В течение восьми ближайших лет должны состояться три испытательных полета ракеты-носителя.