Кроме него к Луне в ближайшие месяцы могут отправиться еще 2 миссии

Ближайшие месяцы будут по всей видимости богаты на события, связанные с изучением Серебряного глобуса. Так, например, японская компания ispace планирует отправить к Луне свою вторую посадочную миссию уже в декабре этого года.

На пресс-конференции, прошедшей 11 сентября представители компании сообщили, что их второй лунный модуль, носящий имя Resilience, будет запущен на ракете Falcon 9 компании SpaceX 9 в рамках миссии, получившей весьма "необычное" название: "Mission 2 от ispace". Некоторых людей нередко раздражает некая излишняя вычурность названий американских миссий и программ, но подобный японский минимализм - это, пожалуй, другая крайность.

Resilience, второй лунный модуль японской компании ispace, планируется запустить в декабре 2024 года. Источник: ispace

В настоящее время полностью интегрированный посадочный модуль проходит тесты. К месту старта он отправится приблизительно за месяц-полтора до запуска.

Компания ispace пока не называет точную дату старта.

«Мы провели другие испытания на воздействие окружающей среды и т. д., и все прошло очень гладко, но у нас есть проблемы. В рамках подготовки к запуску в декабре у нас действительно большие ожидания. Вероятность полета в декабре «50 на 50»,

— заявил Рё Уджии, главный технический директор ispace.

Напомним, что компания уже пыталась совершить посадку на нашем спутнике. Первый блин оказался комом. В апреле 2023 года спускаемый аппарат потерпел аварию, причиной которой по всей видимости стал программный сбой. Бортовой компьютер ошибочно посчитал, что неисправен радиолокационный высотомер, что привело к зависанию модуля в 5 километрах над поверхностью. Когда топливо закончилось, аппарат просто рухнул на Луну.

Новый посадочный модуль Resilience представляет собой ту же конструкцию HAKUTO-R, что и первый посадочный модуль компании. Он доставит на поверхность шесть полезных нагрузок (ПН), основной их них является «микроровер» Tenacious, разработанный европейским филиалом ispace и оснащенный оборудованием для сбора образца реголита. Также на борту модуля будет монитор радиации в глубоком космосе и оборудование для электролиза воды.

В качестве бесполезной полезной нагрузки выступает арт-инсталляция «Лунный дом». Это маленький красный дом от шведского художника Микаэля Генберга размером 11 на 8,6 на 6,4 сантиметра, установленный на луноходе Tenacious. На мой взгляд, единственным достоинством этой ПН является то, что она позволяет оценить размеры ровера, на котором установлена.

Moonhouse, миниатюрная модель дома, представляет собой художественную инсталляцию, установленную на лунном ровере Tenacious

В качестве места посадки было выбрано Mare Frigoris (Море Холода), расположенное на 60,5 градуса северной широты и 4,6 градуса западной долготы на видимой стороне Луны. Таким образом, что широта места посадки будет аналогична широте первого посадочного модуля, поэтому и условия освещенности будут такими же.

Resilience будет не одинок в своей попытке достигнуть Луны. В конце 2024-го или в начале 2025-го года намечается запуск еще двух аппаратов. На четвертый квартал текущего года запланирован старт посадочного модуля Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace. Сейчас он проходит различные испытания в Лаборатории реактивного движения. Компания Intuitive Machines также готовится ко второй миссии своего лунного посадочного модуля под названием IM-2. Старт намечен на декабрь или начало января .

Любопытно, что все эти модули будут запущены с помощью РН Falcon 9. Но все три миссии отправятся к Луне совершенно различными путями. IM-2 будет следовать по классической "прямой" траектории с посадкой примерно через неделю после запуска. Компания Firefly заявила, что ее посадочный модуль Blue Ghost сначала около месяца проведет на околоземной орбите, прежде чем выйти на лунную орбиту, где он задержится еще на две недели перед попыткой посадки. Что касается "Миссии 2" компании ispace, то она повторит ту же низкоэнергетическую траекторию, что и первая миссия, и прилунится лишь спустя четыре-пять месяцев после запуска.