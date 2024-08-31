Ошибка пилотирования, дружественный огонь, российский удар

29 августа 2024 года украинские ВВС официально подтвердили потерю первого из полученных ими истребителей четвертого поколения F-16. Это произошло 26 августа, спустя всего лишь 25 дней с момента поставки. Очень быстро, особенно с учетом того, что самолеты не принимали участия в воздушных боях, а использовались лишь в качестве средства противовоздушной обороны при налетах российских беспилотников и баллистических ракет.

Эта потеря является серьезным ударом для группировки из 6 переданных Украине самолетов. Но еще более серьезными могут оказаться репутационные издержки. Всё зависит от обстоятельств утраты истребителя. А информация о них весьма противоречива.

На данный момент наиболее распространены 3 версии произошедшего.

Первая (официальная) версия, озвученная украинскими и западными государственными источниками, состоит в том, что истребитель разбился вследствие ошибки пилотирования. Однако самолетом управлял один из наиболее опытных пилотов Украины Алексей Месь с позывным «Рыба-луна». Катастрофа произошла во время отражения массированной атаки российских беспилотников.

«Во время подлета к следующей цели связь с одним из самолетов была потеряна. Как выяснилось позже, самолет разбился, пилот погиб»,

— сообщил украинский Генеральный штаб.

В принципе, данную версию нельзя полностью исключить из рассмотрения, особенно с учетом того, как относительно мало времени было у пилотов на обучение. Но за время конфликта Украина уже успела сделать несколько весьма спорных заявлений, что позволяет усомниться в достоверности озвученной информации. Тем более, что именно такая версия событий является наименее вредной для репутации программы поставки F-16 Украине.

Вторая версия, которую выдвигают ряд российских и украинских источников, в том числе депутат Верховной Рады Безуглая, состоит в том, что самолет был поражен "дружественным огнем". В качестве наиболее вероятной системы, "приземлившей" F-16, называется американский комплекс ПВО Patriot. Это вполне возможно, поскольку за время нынешнего конфликта подобные случаи уже фиксировались. Тем более, что инцидент произошел во время российской атаки, а, следовательно, ракеты ПВО большого радиуса действия с радиолокационным наведением вполне могли перепутать цели.

Третья версия состоит в том, что самолет мог быть поражен во время российской ракетной атаки на аэродромы базирования. Российские войска регулярно проводят подобные атаки, выбивая авиацию противника еще на земле.

Поврежденные украинские истребители МиГ-29 после российского удара

В случае с истребителями F-16 ситуация усугубляется тем, что они гораздо менее приспособлены, чем истребители советской постройки (например, МиГ-29), для действий с плохо подготовленных аэродромов. Это делает F-16 весьма уязвимыми для подобных ударов, поскольку места их развертывания гораздо легче предсказать.

Истинную причину потери F-16 широкая публика, скорее всего, узнает очень нескоро. Военные имеют большую практику по сокрытию истинных причин своих потерь, позволяющую избегать негативных последствий, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Так, например, в 1987 году ВВС Пакистана потеряли один из своих F-16. Министерство обороны Пакистана заявило тогда, что самолет был потерян в результате "дружественного огня", в то время как СССР настаивал на том, что самолет был сбит во время столкновения с советскими МиГ-23 третьего поколения.

В 1991 году во время войны в Персидском заливе Соединенные Штаты заявили, что их истребитель четвертого поколения F-18 был уничтожен иракскими ПВО, и лишь годы спустя признали, что он был сбит в воздушном бою один на один с МиГ-25 третьего поколения.

И подобных примеров немало. Поэтому остается значительная вероятность того, что обстоятельства первой потери украинского F-16, поставки которого ожидались более года, будут скорректированы в угоду политическим интересам.



